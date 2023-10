Nuwe fase van hoë-digtheid, ultra-warm ys ontdek

Opsomming: Wetenskaplikes het 'n nuwe fase van hoëdigtheid-ys ontdek, genaamd Ice XIX, wat ultra-warm temperature en verhoogde elektriese geleidingsvermoë vertoon. Hierdie ontdekking kan help om die multipolêre magnetiese velde wat rondom Uranus en Neptunus waargeneem is, te verduidelik. Met behulp van hoëkraglasers om uiterste toestande te simuleer, kon navorsers by die Matter at Extreme Conditions-instrument by die Linac Coherent Light Source die struktuur van Ice XIX waarneem. Hulle het gevind dat die suurstofatome in 'n liggaamsgesentreerde kubieke struktuur saampak, terwyl die waterstofatome vrylik soos 'n vloeistof beweeg, wat die geleidingsvermoë verbeter. Hierdie nuwe fase van ys kan op die regte dieptes binne waterryke gasreuse soos Uranus en Neptunus bestaan, wat 'n verduideliking bied vir die ongewone magnetiese velde wat deur NASA se Voyager II-ruimtetuig opgespoor is. Die ontdekking van Ice XIX dra by tot ons begrip van die komplekse druk-temperatuur fasediagram van water en sy gedrag onder uiterste toestande.

Water, 'n verbinding wat noodsaaklik is vir lewe en volop in ons sonnestelsel, vertoon verskeie kristallyne ysfases. Digte ysfases is veral betekenisvol in die binnekant van gasreuse soos Uranus en Neptunus. Wetenskaplikes het voorgestel dat hierdie planete se ingewikkelde magnetiese velde die resultaat is van superioniese ys, wat oor unieke elektriese geleidingsvermoë beskik en onder hoëdruktoestande gevorm word. Die bestudering van die struktuur van ys onder uiterste toestande was egter in die verlede uitdagend.

Die navorsers het die Matter at Extreme Conditions-instrument, 'n ultravinnige X-straal Free Electron Laser, gebruik om die ysstruktuur tydens lasergedrewe dinamiese kompressie te ondersoek. Deur water aan uiterste druk van 2 miljoen atmosfeer en temperature van 8,500 XNUMX ° F te onderwerp, het hulle die nuwe fase van hoëdigtheid-ys, Ice XIX, geïdentifiseer. Hierdie fase het 'n liggaamsgesentreerde kubieke roosterstruktuur en maak voorsiening vir verhoogde elektriese geleidingsvermoë diep binne die binnekant van ysreuse. Die bevindinge bied waardevolle insig in die oorsprong van die multi-polêre magnetiese velde wat deur Voyager II rondom Uranus en Neptunus waargeneem is.

Oor die algemeen brei die ontdekking van Ice XIX ons kennis uit van water se gedrag onder uiterste toestande en die rol daarvan in die vorming van die eienskappe van hemelliggame. Dit onderstreep die kompleksiteit van water se fasediagram en beklemtoon die belangrikheid daarvan om hoëdruktoestande van ys te bestudeer om die aard van gasreuse in ons sonnestelsel te verstaan.

