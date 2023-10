Onthulling van die Kolossale Mega Predator uit die Jurassic Era

In 'n onlangse baanbrekende ontdekking het wetenskaplikes die bestaan ​​van 'n buitengewone wese onthul wat die oseane vir 'n verbysterende 80 miljoen jaar gedurende die Jurassic-era oorheers het. Hierdie kolossale mega roofdier, bekend as Lorrainosaurus, het 'n massiewe 4.3 voet lange kakebeen en 'n slanke torpedovormige liggaam gehad. Behoort tot die Thalassophonea-klade, wat algemeen na verwys word as die seemoordenaars, Lorrainosaurus het ongeveer 170 miljoen jaar gelede gefloreer.

Die fossiele van hierdie antieke mariene reptiel, wat in die noordooste van Frankryk gevind word en tans bekend staan ​​as Grand Est, bied waardevolle insig in die vroeë bestaan ​​van mega-roof-pliosaurusse uit die dinosourus-era. Pliosaurusse, nou verwant aan plesiosaurusse, was bekend vir hul vaardige swemvermoëns en kenmerkende voorkoms wat soos mollige dolfyne met slangagtige koppe lyk. Dit is egter Lorrainosaurus wat uitstaan ​​as die vroegste mega-roofagtige pliosaur.

Deur 'n diepgaande ontleding van die fossiele het wetenskaplikes vyf spesifieke bevindings heroorweeg, insluitend drie dele van sy kakebeen, 'n tandkroon met 'n wortel en 'n fragment van sy vin. Hul studie het beduidende kenmerke van Lorrainosaurus geopenbaar, wat dit onderskei en sy eie unieke tak op die pliosaur-evolusionêre boom verdien het. Veral, Lorrainosaurus het breër en meer wigvormige milt en onderkaakbene gehad in vergelyking met ander pliosaurusse.

Gesmee as die "konings van die Mesosoïese oseane", het pliosaurides, insluitend Lorrainosaurus, die oppergesag oor hul akwatiese domein geheers. Hul kolossale krag en oorheersing in daardie era het aan hulle die etiket van "dinastie" besorg. Met 'n kakebeen wat in staat was om sy gekose prooi te verswelg, het Lorrainosaurus gesmul aan 'n uiteenlopende reeks groot seediere, insluitend haaie, seeskilpaaie en ander plesiosourusse.

Interessant genoeg het die opkoms van pliosaurusse ongeveer 175 miljoen jaar gelede 'n belangrike keerpunt in die Jurassic-voedselketting gemerk. Hierdie tydperk was getuie van 'n afname in top-roofdiere soos dolfynagtige ichthyosaurs, wat die weg gebaan het vir pliosaurs om op te staan ​​en hul oppergesag te vestig.

Terwyl 'n gemiddelde Lorrainosaurus 'n lengte van 20 voet oorskry het, het sommige van hierdie seemoordenaars 'n verstommende 50 voet gestrek. Terwyl ons die dieptes van die Aarde se geskiedenis verken, bly hierdie merkwaardige wesens ons verbeelding boei en werp lig op die wonders van die antieke mariene wêreld.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus is 'n antieke mariene reptiel wat ongeveer 170 miljoen jaar gelede gedurende die Jurassic-era bestaan ​​het. Dit was 'n lid van die Thalassophonea-klade, algemeen bekend as die seemoordenaars, en word beskou as die vroegste mega-roofagtige pliosaurus.

Wat was die onderskeidende kenmerke van Lorrainosaurus?

Lorrainosaurus het 'n massiewe 4.3 voet lange kakebeen en 'n vaartbelynde, torpedovormige liggaam gehad. Sy milt en onderkaakbene was breër en meer wigvormig in vergelyking met ander pliosaurusse.

Op watter prooi het Lorrainosaurus gevoed?

Lorrainosaurus het 'n diverse dieet gehad en het op groot seediere soos haaie, seeskilpaaie en ander plesiosaurusse gevoed.

Hoe lank het Lorrainosaurus die oseane oorheers?

Lorrainosaurus het gedurende die Jurassic-era vir 'n verstommende 80 miljoen jaar as die top-roofdier geheers.

Watter impak het pliosaurusse op die Jurassic voedselketting gehad?

Ongeveer 175 miljoen jaar gelede was daar 'n afname in top-roofdiere soos dolfynagtige ichthyosaurs, wat 'n geleentheid geskep het vir pliosaurs, insluitend Lorrainosaurus, om op te styg en oorheersing in die oseane te vestig.