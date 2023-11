Dwergplaneet Eris: Onthulling van die geheime van 'n ysige wêreld

Dwergplaneet Eris, 'n enigmatiese hemelliggaam wat in 2005 ontdek is, het lank 'n raaisel gebly. Met sy soortgelyke grootte as Pluto en sy ligging in die uithoeke van die sonnestelsel, moet Eris nog deur 'n ruimtetuig soos NASA se New Horizons verken word, wat baanbrekende insigte in Pluto verskaf het. Onlangse navorsing het egter nuwe lig op Eris en sy kenmerkende eienskappe gewerp, wat 'n fassinerende wêreld onthul wat van sy kosmiese neef afwyk.

’n Span wetenskaplikes het ’n studie gedoen wat Eris se struktuur en samestelling ondersoek deur sy verwantskap met sy maan Dysnomia te ontleed. Hulle het ontdek dat Eris 'n rotsagtige binnekant onder sy ysige dop het, wat dit onderskei van Pluto, wat spog met 'n ysige buitekant met 'n hoër konsentrasie ys en 'n vermoedelike ondergrondse vloeibare oseaan.

Hierdie navorsing het aan die lig gebring dat Eris 'n oomblik in sy geskiedenis beleef het toe dit warm genoeg was om te smelt, wat die rots tot in sy kern laat sink het. Anders as Pluto, is dit onwaarskynlik dat Eris 'n vloeibare oseaan sal huisves, alhoewel sy ys 'n stadige draaiende beweging ondergaan as gevolg van oorblywende hitte van binne die planeet. Hierdie bevindinge verskaf waardevolle insigte in Eris se geologiese geskiedenis en beklemtoon die unieke eienskappe daarvan.

Met 'n deursnee effens kleiner as Pluto, het Eris 'n groter massa as gevolg van sy hoër konsentrasie rots. Dit maak Eris ongeveer 25% meer massief as sy kosmiese neef. Vergelykend het die Aarde se maan 'n deursnee van ongeveer 2,160 3,475 myl (XNUMX XNUMX km).

Vernoem na die antieke Griekse godin van onenigheid, wentel Eris op 'n verbysterende afstand van die son af, ongeveer 68 keer verder as die Aarde. Hierdie groot skeiding beteken dat as jy op Eris gestaan ​​het, die son nie groter as 'n helder ster sou lyk nie. Die ysige aard van Eris se omgewing gee die voorkoms van ewigdurende skemer, selfs teen die middag.

Die verhouding tussen Eris en sy maan Dysnomia is ook interessant. Soortgelyk aan die Aarde-maan-stelsel, ervaar Dysnomia getykragte wat dit stadig van Eris wegstoot, wat gevolglik die planeet se draai vertraag. Gevolglik bied Eris en Dysnomia altyd dieselfde gesig aan mekaar, 'n konfigurasie bekend as gety-sluiting. Hierdie rangskikking is soortgelyk aan Pluto en sy grootste maan, Charon, maar verskil van die Aarde-maanstelsel.

Hierdie onlangse bevindinge verdiep ons begrip van Eris en sy kenmerkende eienskappe. Deur Eris te vergelyk met wat ons van Pluto weet, word ons daaraan herinner dat elkeen van die grootste dwergplanete uniek is, en waarsku teen breë veralgemenings. Terwyl ons voortgaan om die uithoeke van ons sonnestelsel te verken, bly Eris 'n fassinerende voorwerp van studie, wat die ingewikkelde en diverse aard van ons kosmiese woonbuurt openbaar.

Algemene vrae (FAQ)

V: Hoe verskil Eris van Pluto?

A: Terwyl Eris en Pluto soortgelyke groottes besit, het Eris 'n hoër konsentrasie rots en 'n laer ysinhoud in vergelyking met Pluto. Eris het ook nie 'n vermoedelike ondergrondse vloeibare oseaan nie, anders as Pluto.

V: Hoe vergelyk Eris met Aarde se maan?

A: Eris is effens kleiner in deursnee as Pluto se maan, maar dit het 'n groter massa as gevolg van sy digter rotssamestelling.

V: Hoe ver is Eris van die son af?

A: Eris wentel om die son op 'n gemiddelde afstand van ongeveer 68 keer dié van die Aarde, wat dit een van die mees verste voorwerpe in ons sonnestelsel maak.

V: Hoekom verskyn Eris altyd in ewige skemer?

A: As gevolg van sy aansienlike afstand vanaf die son, is die sonlig wat Eris bereik uiters beperk, wat lei tot 'n voortdurend donker omgewing.

V: Wat is die verhouding tussen Eris en sy maan Dysnomia?

A: Eris en Dysnomia is gety gesluit, wat beteken dat hulle altyd dieselfde gesig aan mekaar vertoon. Dysnomia se getykragte vertraag Eris se rotasie met verloop van tyd.