Nuwe insigte in die geheimsinnige dwergplaneet Eris

Wetenskaplikes het 'n dieper begrip van die dwergplaneet Eris gekry, wat lig werp op die samestelling en struktuur daarvan. Terwyl Eris grootliks onontgin bly, het navorsers staatgemaak op sy maan Dysnomia om belangrike besonderhede te onderskei. Onlangse navorsing dui daarop dat Eris 'n rotsagtige binnekant onder 'n ysige dop het, wat dit van sy kosmiese neef Pluto onderskei. Ten spyte daarvan dat Eris en Pluto albei 'n ysige buitekant met rotsagtige binnekant het, word geglo dat Eris 'n hoër konsentrasie rots en 'n laer ysinhoud het.

Hoofskrywer van die studie, planetêre wetenskaplike Francis Nimmo, verduidelik dat Eris deur 'n smeltproses in sy geskiedenis gegaan het, wat veroorsaak het dat die rots na sy middelpunt gesink het. Die ys, aan die ander kant, ervaar 'n stadige draaibeweging as gevolg van oorblywende hitte van binne. Hierdie bevinding dui ook aan dat Eris waarskynlik nie 'n vloeibare oseaan in sy kern sal huisves nie. Die deursnee van Eris meet ongeveer 1,445 1,473 myl, wat dit effens kleiner maak as Pluto se 25 XNUMX myl. Weens sy hoër konsentrasie digte rots het Eris egter ongeveer XNUMX% meer massa as Pluto.

Terwyl Pluto hoofsaaklik deur ys opgeblaas word, word Eris gekenmerk deur sy samestelling van rots met 'n minimale hoeveelheid ys aan sy buitekant. Caltech-sterrekundige en studie-mede-outeur Mike Brown beskryf Eris soos soos Pluto met die toevoeging van elke asteroïde in die asteroïdegordel. Die naam Eris is afgelei van die antieke Griekse godin van onenigheid, en dit wentel om die son op gemiddeld ongeveer 68 keer die afstand tussen die Aarde en die son, wat 557 jaar neem om een ​​wentelbaan te voltooi.

Eris se maan Dysnomia, vernoem na Eris se mitologiese dogter, het 'n deursnee van ongeveer 440 myl en bestaan ​​meestal uit ys. Soortgelyk aan die Aarde-maanstelsel, word Dysnomia stadig weggestoot deur getye, wat daartoe lei dat die spin van Eris stadiger word. Hierdie proses eindig met Eris wat altyd dieselfde gesig aan Dysnomia voorhou.

As jy op Eris staan, sal 'n mens 'n ewige skemer aanskou, aangesien die dwergplaneet se afstand van die son hom verhoed om daglig te geniet. Die son sou nie groter lyk as 'n helder ster in die lug nie, maklik belemmer deur die kop van 'n speld.

Eris en Pluto is anderkant Neptunus geleë, die verste planeet in ons sonnestelsel. Terwyl die Internasionale Astronomiese Unie vyf dwergplanete erken, insluitend Ceres, Haumea en Makemake, staan ​​Eris as die massiefste. Soos hierdie nuwe bevindinge beklemtoon, besit elkeen van die grootste dwergplanete unieke eienskappe. Vergelykings tussen Eris en Pluto moet met omsigtigheid benader word, aangesien dit die kompleksiteit en diversiteit van hierdie verre hemelliggame openbaar.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is die belangrikste verskil tussen Eris en Pluto?

A: Eris het 'n hoër konsentrasie rots en 'n laer ysinhoud in vergelyking met Pluto.

V: Het Eris 'n vloeibare oseaan in sy kern?

A: Op grond van huidige navorsing is dit onwaarskynlik dat Eris 'n vloeibare oseaan huisves.

V: Hoe vergelyk Eris in grootte met Pluto?

A: Eris het 'n effens kleiner deursnee as Pluto.

V: Wat veroorsaak die stadige draaiende beweging van ys op Eris?

A: Die ys op Eris ervaar 'n stadige draaibeweging as gevolg van oorblywende hitte van binne.

V: Hoe lank neem Eris om een ​​wentelbaan om die son te voltooi?

A: Eris neem ongeveer 557 jaar om een ​​wentelbaan om die son te voltooi.

V: Hoe sou die son vanaf die oppervlak van Eris verskyn?

A: Die son sou as 'n helder ster verskyn, en as gevolg van Eris se groot afstand, lyk dit soos skemer teen die middag.

