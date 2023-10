Stelling ontwikkel om brandstofekonomie van mikroswemmers te bereken

Navorsers van die Max Planck Instituut vir Dinamika en Self-Organisasie het 'n nuwe stelling ontwikkel wat die berekening van die minimale energie wat nodig is vir aandrywing in mikroswemmers, soos bakterieë of kunsmatig vervaardigde voorwerpe moontlik maak. Die stelling maak voorsiening vir 'n beter begrip van die meganismes agter selfaandrywing, wat noodsaaklik is vir die ontwerp van doeltreffende mikroswemmers vir praktiese toepassings.

Tradisionele modelle het mikroswemmers dikwels behandel asof hulle deur eksterne kragte getrek of meegesleur word. Die nuwe benadering fokus egter op die energie wat benodig word vir selfaandrywing. Hierdie ontwikkeling maak dit moontlik om optimaliseringsprobleme op te los sonder die behoefte aan rekenaargereedskap.

Die resultate van die stelling kan ook gebruik word om die mees doeltreffende vorm vir mikroswemmers te bepaal. Verbasend genoeg het die gevolglike vorms ooreenkomste met dié wat in die natuur voorkom. Hierdie bevinding dui daarop dat die natuur reeds die vorms vir doeltreffende beweging geoptimaliseer het.

Die nuut voorgestelde model verduidelik ook die verskil in entropieproduksie tussen aktief selfaangedrewe mikroswemmers en ekstern aangedrewe deeltjies. Entropiese effekte speel 'n deurslaggewende rol in die beweging van deeltjies op die mikroskopiese skaal. Die navorsing het implikasies vir verskeie velde, insluitend mikrofluidika, biofisika en materiaalwetenskap.

Mikroswemmers het die potensiaal om deeltjies en molekules na geteikende gebiede te vervoer, wat hulle waardevol maak vir toepassings soos dwelmaflewering. Om die beginsels van beweging by mikroswemmers te verstaan, maak moontlikhede oop vir innovasie en praktiese toepassings in verskeie velde.

In die algemeen bied die ontwikkelde stelling 'n waardevolle hulpmiddel vir die berekening van die brandstofverbruik van mikroswemmers en die optimalisering van hul ontwerp vir doeltreffende aandrywing.

