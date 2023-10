Wetenskaplikes skep sterk en liggewig materiaal deur DNA met glas te bedek

Navorsers het 'n beduidende deurbraak gemaak deur DNS met 'n suiwer vorm van glas te bedek, wat 'n materiaal tot gevolg gehad het wat beide ligter en sterker as staal is. Hierdie baanbrekende ontdekking het die potensiaal vir uiteenlopende toepassings in ingenieurswese en verdediging.

Tradisioneel is glas bekend vir sy broosheid, maar wetenskaplikes van die Columbia Universiteit, die Universiteit van Connecticut en die Amerikaanse departement van energie se Brookhaven Nasionale Laboratorium kon 'n suiwer vorm van glas vervaardig en DNS daarmee bedek. Die resultaat is 'n ongelooflike liggewig materiaal wat ook merkwaardige sterkte besit.

Die navorsingspan het die nanoskaal-strukturering van glas en die unieke eienskappe van DNA gebruik om hierdie nuwe materiaal te skep. Deur gebruik te maak van DNA se natuurlike vermoë om self saam te stel, kon hulle die vou van DNA in spesifieke vorms ontwerp, wat nanoskaal boublokke skep wat geprogrammeer kan word om self in groter 3D-strukture saam te stel. Hulle het toe anorganiese nanopartikels en proteïene geïntegreer om 'n groter roosterstruktuur te vorm.

Die wetenskaplikes het besluit om te ondersoek wat sou gebeur wanneer hierdie biomolekulêre steierwerk gebruik word om silika-raamwerke, die hoofbestanddeel in glas, te skep. Die gevolglike materiaal het hul verwagtinge oortref en die sterkte van staal oortref terwyl dit aansienlik minder geweeg het.

Hierdie deurbraak het beduidende implikasies vir verskeie industrieë, insluitend ingenieurswese en verdediging. Die liggewig dog sterk materiaal kan gebruik word in die ontwikkeling van meer doeltreffende en duursame strukture, sowel as in beskermende wapenrusting. Verdere navorsing op hierdie gebied kan tot selfs meer innoverende toepassings lei.

In die algemeen het hierdie nuwe ontdekking om DNS met glas te bedek, nuwe moontlikhede oopgemaak vir materiale met uitsonderlike sterkte en ligtheid. Deur die unieke eienskappe van DNS te benut en die nanoskaal-strukturering van glas te benut, het wetenskaplikes 'n materiaal geskep wat die potensiaal het om verskeie velde te revolusioneer.

Bronne:

– nanoskaal: Die nanoskaal verwys na 'n lengteskaal wat uiters klein is, tipies in die orde van nanometers (nm), wat een biljoenste van 'n meter is. Nanoskaalverskynsels is relevant vir baie velde, insluitend materiaalwetenskap, chemie, biologie en fisika.

– DNS: DNS, of deoksiribonukleïensuur, is 'n molekule wat bestaan ​​uit twee lang stringe nukleotiede wat genetiese inligting dra. Dit is die oorerflike materiaal in mense en ander organismes.

– suur: Enige stof wat, wanneer dit in water opgelos word, 'n pH van minder as 7.0 gee, of 'n waterstofioon skenk.

– Columbia Universiteit: 'n Privaat Ivy League-navorsingsuniversiteit in New York.

– RNA: Ribonukleïensuur is 'n polimeriese molekule soortgelyk aan DNA wat verskeie biologiese rolle in kodering, dekodering en regulering van gene het.