'n Deurbraak in diagnostiek: CRISPR-tegnologie bespeur apepokkievirus met ongekende akkuraatheid en spoed

Wetenskaplikes van die Peter Doherty Instituut vir Infeksie en Immuniteit en die Walter en Eliza Hall Instituut vir Mediese Navorsing het 'n revolusionêre diagnostiese instrument genaamd MPXV-CRISPR ontwikkel. Gepubliseer in The Lancet Microbe, hul samewerkende studie wys die krag van CRISPR-tegnologie in die opsporing van die apepokkievirus (MPXV) met ongeëwenaarde akkuraatheid en spoed.

Terwyl CRISPR wyd bekend is vir sy geenredigeringsvermoëns, is dit onlangs ingespan vir die ontwerp van hoogs sensitiewe diagnostiese instrumente. MPXV-CRISPR funksioneer as 'n "super-presiese speurder," wat vinnig spesifieke genetiese materiaal wat met die virus geassosieer word in kliniese monsters identifiseer. Die navorsers het die instrument geprogrammeer om genetiese volgordes uniek aan MPXV te teiken, deur 'n databasis van 523 MPXV-genome te gebruik om die nodige "gidse" vir binding aan die virale DNA te konstrueer.

Wanneer virale DNA in 'n kliniese monster teenwoordig is, word die CRISPR-stelsel na die teiken gelei en stuur 'n sein uit wat die virus se teenwoordigheid aandui. Die sensitiwiteit en akkuraatheid wat deur MPXV-CRISPR behaal word, is vergelykbaar met goudstandaard PCR-metodes, maar met aansienlik verminderde toetstyd.

Een van die deurbraakkenmerke van MPXV-CRISPR is die spoed van diagnose. Huidige apepokkies diagnostiek behels dikwels gesentraliseerde laboratoriumtoetsing, wat 'n paar dae kan neem vir resultate. Daarteenoor kan MPXV-CRISPR die virus binne 'n merkwaardige 45 minute opspoor.

Om te voldoen aan die standaarde wat deur die Wêreldgesondheidsorganisasie gestel is, beoog die navorsingspan om MPXV-CRISPR aan te pas in 'n draagbare toestel vir opsporing op die terrein by versorgingspunte. Hierdie tegnologie het die potensiaal om die bestuur van apepokke te revolusioneer, wat vinniger toegang tot akkurate diagnoses bied, veral in hulpbronbeperkte en afgeleë gebiede. Deur behandeling te bespoedig en pasiëntuitkomste te verbeter, kan die gedesentraliseerde benadering tot toetsing openbare gesondheidsreaksies op aappokkies uitbreek aansienlik verbeter.

Die studie is in samewerking met die Melbourne Sexual Health Centre en Monash Universiteit uitgevoer. Die navorsers glo dat MPXV-CRISPR 'n groot vooruitgang op die gebied van diagnostiek verteenwoordig en belofte inhou vir die transformasie van siektebestuur in die toekoms.

Bron:

Die Lancet-mikrobe. (2023). Vinnige opsporing van aappokkiesvirus met behulp van 'n CRISPR-Cas12a-gemedieerde toets: 'n laboratoriumvalidasie- en evalueringstudie.