Wanneer het diere die eerste keer ontwikkel? 'n Nuwe benadering om die debat op te los

Wetenskaplikes het beraam dat daar vandag byna 8 miljoen spesies diere leef, wat die groot biodiversiteit op Aarde ten toon stel. Die vraag oor wanneer diere die eerste keer ontwikkel het, is egter al eeue lank 'n onderwerp van debat. Die oudste dierfossiele wat bekend is, wat sowat 500 miljoen jaar terug dateer, was reeds kompleks en met die blote oog sigbaar. Maar onlangse ontdekkings, soos die vreemde Ediacara Biota-fossiele van 574 tot 539 miljoen jaar gelede, dui daarop dat diere dalk selfs vroeër bestaan ​​het.

Paleontoloë het ook sponsagtige fossiele van ongeveer 800 miljoen jaar gelede ontbloot, maar dit kan nie afdoende bewys word dat dit diere is nie. Daarbenewens is die fossielrekord vol gapings, aangesien slegs 'n fraksie van die lewe gefossileer is. Om hierdie uitdagings aan te spreek, het wetenskaplikes hulle tot molekulêre biologie en die gebruik van molekulêre horlosies gewend om die tydsberekening van dierlike oorsprong te skat.

Molekulêre horlosies werk deur die DNA van moderne diere te vergelyk om te bepaal hoeveel evolusie plaasgevind het. Terwyl skattings vir dierlike oorsprong wissel van 800 tot 700 miljoen jaar gelede, het die teenwoordigheid van verskillende skattings gebaseer op fossiele en molekulêre horlosies kontroversie veroorsaak.

In 'n onlangse studie het wetenskaplikes 'n nuwe benadering voorgestel om die tydsberekening van dierlike oorsprong te skat. In plaas daarvan om op die oudste dierefossiele te fokus, het die navorsers die tipe rotse ondersoek wat die eerste diere kon bewaar. Hulle het gevind dat gesteentes ryk aan kleiminerale, wat antibakteriese eienskappe het en sagte weefsels kan bewaar, ideaal is vir fossilisering. Gesteentes uit die tydperk ongeveer 790 miljoen jaar gelede wat hierdie kleiryke eienskappe besit, bevat egter nie dierefossiele nie, wat daarop dui dat diere op daardie tydstip dalk nog nie ontwikkel het nie.

Verdere navorsing is nodig om die soektog na bewyse van dierlike oorsprong voort te sit. Deur meer geologiese eras te verken en gesteentes te ondersoek met die potensiaal om die eerste diere te bewaar, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip te kry van wanneer diere die eerste keer op Aarde verskyn het.

