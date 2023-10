Wetenskaplikes skep ruimtelike atlas van chloroplastproteoom om fotosintese te verstaan

By

Navorsers het 'n ruimtelike atlas van die chloroplastproteoom ontwikkel, wat lig werp op die innerlike werking van fotosintese. Chloroplaste, wat in plante en alge voorkom, speel 'n deurslaggewende rol in die omskakeling van sonenergie in chemiese energie deur fotosintese.

In 'n studie wat in die joernaal Cell gepubliseer is, het wetenskaplikes die liggings van 1,034 XNUMX proteïene binne die chloroplast van die groen alg Chlamydomonas gekarteer. Hierdie omvattende kaart onthul die ruimtelike organisasie van die chloroplast en identifiseer verskeie chloroplaststrukture, insluitend die chloroplastomhulsel, DNA-proteïenkomplekse, vetopbergingsmikrokompartemente en proteïenliggame wat met koolstofdioksiedopvang geassosieer word.

Deur die interaksies tussen bekende proteïene en nuwe komponente te ondersoek, het die navorsers proteïene opgespoor wat beide in die chloroplast en ander sellulêre strukture woon, wat kruisfunksionaliteit en kommunikasie tussen hierdie strukture voorstel. Met behulp van masjienleertegnieke het die span voorspellings gegenereer vir die liggings van alle proteïene in Chlamydomonas, wat gehelp het met die toewysing van vermeende funksies vir voorheen ongekarakteriseerde proteïene gebaseer op hul sellulêre ligging.

Die ruimtelike atlas verskaf waardevolle insigte oor die funksie en organisasie van proteïene binne die chloroplast, wat wetenskaplikes in staat stel om die innerlike werking van fotosintese beter te verstaan. Hierdie kennis is noodsaaklik vir die ingenieurswese van gewasse met verbeterde produktiwiteit om die uitdagings van klimaatsverandering in die landbou aan te spreek.

Die navorsing wat deur Lianyong Wang et al. lê die grondslag vir toekomstige studies wat fokus op die ontrafeling van die geheimenisse van die chloroplast, die sentrale sellulêre struktuur betrokke by fotosintese.

Bronne:

- Lianyong Wang et al, "'n Chloroplastproteïenatlas openbaar puntvormige strukture en ruimtelike organisasie van biosintetiese weë," Cell (2023).

– Joernaalinligting: Sel