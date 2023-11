Het stof 'n groter rol in die uitsterwing van dinosourusse gespeel as wat ons voorheen gedink het?

Wetenskaplikes het lank geglo dat 'n asteroïde impak gelei het tot die uitsterwing van dinosourusse. Nuwe navorsing dui egter daarop dat stof, eerder as die direkte impak, dalk 'n meer beduidende rol in hul ondergang gespeel het.

Volgens ’n studie wat in Nature Geoscience gepubliseer is, voer Belgiese navorsers aan dat hoewel die onmiddellike gevolge van die asteroïde-impak verwoestend was, vorige studies nog ’n deurslaggewende faktor oor die hoof gesien het: die triljoene ton stof wat in die atmosfeer ingedryf sou word.

Die navorsers stel voor dat die stof 'n "wêreldwye winter" veroorsaak het, aangesien dit die son se strale uitgesluit het en 'n dramatiese daling in die globale oppervlaktemperatuur veroorsaak het. Hierdie gebrek aan lig het dit vir plante moeilik gemaak om te oorleef, wat gelei het tot 'n afname in herbivore en gevolglik die hele voedselketting beïnvloed.

Die hoeveelheid stof wat na raming in die atmosfeer teenwoordig was, is verbysterend: ongeveer 2,000 11 gigaton, wat meer as XNUMX keer die gewig van Mount Everest is. Rekenaarsimulasies wat op sediment van 'n fossielterrein in Noord-Dakota uitgevoer is, het aangedui dat die stof sonlig vir tot twee jaar kon versper het, wat plante van die nodige energie vir fotosintese ontneem het.

Afgesien van die onmiddellike impak, dui die studie daarop dat die dinosourusse se uitsterwing 'n geleidelike proses was wat oor 'n paar jaar plaasgevind het eerder as 'n skielike gebeurtenis.

Die implikasies van hierdie navorsing strek verder as die gebied van prehistoriese wesens. Nog 'n onlangse verslag dui daarop dat, soortgelyk aan die impak van 'n asteroïde, 'n kernbom-ontploffing op Aarde ook vergelykbare uitwerking op die atmosfeer kan hê, wat lei tot 'n "Kern Klein Ystydperk."

Terwyl die uitwissing van die dinosourusse 'n beduidende verandering in die aarde se ekosisteem teweeggebring het, voer sommige wetenskaplikes aan dat dit 'n noodsaaklike voorwaarde was vir die opkoms van soogdiere, insluitend mense.

Ten slotte, baanbrekende navorsing daag die lang gekoesterde oortuiging uit dat die direkte impak van 'n asteroïde alleen verantwoordelik was vir die uitsterwing van dinosourusse. In plaas daarvan dui dit daarop dat die daaropvolgende wêreldwye winter wat veroorsaak word deur die enorme hoeveelheid stof in die atmosfeer 'n meer deurslaggewende rol gespeel het om die aarde se samestelling te hervorm en die weg te baan vir die evolusionêre sukses van soogdiere.