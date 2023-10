ESA se PAVER-projek het ten doel om padwaardige oppervlaktes op die maan te skep

By

Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) het 'n projek genaamd PAVER begin om padwaardige oppervlaktes op die Maan te skep. Hierdie ambisieuse poging is daarop gemik om gebiede van aktiwiteit op die maanoppervlak te baan, insluitend paaie en landingsblokke, deur 'n kragtige laser te gebruik om maanstof tot 'n soliede glasagtige oppervlak te smelt. Die PAVER-projek word gelei deur Duitsland se BAM-instituut vir materiaalnavorsing en -toetsing, Aalen Universiteit, LIQUIFER Systems Group in Oostenryk, en Duitsland se Clausthal Universiteit van Tegnologie.

Die behoefte aan so 'n projek spruit uit die uitdagings wat deur maanstof gestel word, wat ultrafyn, skuur en klewerig is. Tydens die Apollo-era het maanstof aansienlike probleme veroorsaak, toerusting verstop en ruimtepakke erodeer. Die ophoping van stof op die Apollo 17-maan-rover het gelei tot 'n bedreiging van oorverhitting, terwyl die Sowjetunie se Lunokhod 2-rover aan oorverhitting beswyk het toe sy verkoeler met stof bedek geraak het.

Die PAVER-projek het ten doel om hierdie uitdagings te oorkom deur gesimuleerde maanstof te smelt met behulp van 'n 12-kilowatt koolstofdioksiedlaser. Hierdie proses skep driehoekige, hol-gesentreerde geometriese vorms wat met mekaar verbind kan word om soliede oppervlaktes oor groot gebiede van die maangrond te vorm. Hierdie oppervlaktes kan moontlik as paaie of landingsblokke dien.

Die resulterende materiaal is glasagtig en bros, maar kan afwaartse drukkragte weerstaan. Selfs al breek dit, kan dit steeds benut en herstel word soos nodig. Die span skat dat 'n landingsplek van 100 vierkante meter met 'n dikte van twee sentimeter binne 115 dae gebou kan word.

Hierdie projek is 'n reaksie op die oproep vir idees wat deur ESA se Basiese Aktiwiteite deur die Open Space Innovation Platform (OSIP) bestuur word, wat navorsingsidees soek wat verband hou met buite-aardse vervaardiging en konstruksie. Die PAVER-projek is beskou as 'n effektiewe belegging wat verskeie belowende paaie vir verdere ondersoek oopmaak.

Terwyl ruimtevaarders voorberei om na die maanoppervlak terug te keer, kan die skepping van padwaardige oppervlaktes die veiligheid en doeltreffendheid van maanverkenning aansienlik verbeter. Die PAVER-projek bied 'n potensiële oplossing vir die uitdagings wat deur maanstof gestel word, wat die Maan meer bewoonbaar en bevaarbaar maak vir toekomstige missies.

Bronne:

- DAARDIE

– BAM-instituut vir materiaalnavorsing en -toetsing

– Aalen Universiteit

– LIQUIFER Systems Group

– Clausthal Universiteit van Tegnologie

– Instituut vir Materiaalfisika in die Ruimte van die Duitse Lugvaartsentrum, DLR