'n Ontbrekende Natuurwet: Evolusie in komplekse stelsels

In 'n baanbrekende referaat gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, bied 'n span wetenskaplikes en filosowe 'n "vermiste natuurwet" aan wat evolusie as 'n algemene kenmerk van komplekse stelsels erken. Die nuwe wet bepaal dat komplekse natuurlike stelsels, van planete en sterre tot atome en minerale, ontwikkel na groter patrone, diversiteit en kompleksiteit. Hierdie wet brei uit op die makroskopiese natuurwette wat vasgestel is vir kragte, beweging, swaartekrag, elektromagnetisme en energie.

Die skrywers stel die "Wet van Toenemende Funksionele Inligting" voor, wat bepaal dat 'n stelsel sal ontwikkel as baie verskillende konfigurasies van die stelsel seleksie ondergaan vir een of meer funksies. Die keuse vir funksie vind plaas wanneer 'n nuwe konfigurasie ontstaan ​​wat die stelsel se vermoë om te oorleef of 'n spesifieke taak uit te voer, verbeter. Hierdie konsep van "seleksie vir funksie" strek verder as biologiese oorlewing en sluit stabiliteit, deurlopende energievoorsiening en nuwigheid in.

Die studie beklemtoon hoe evolusie nie net in biologiese stelsels plaasvind nie, maar ook in nie-lewende stelsels soos minerale. Vroeë minerale het stabiele rangskikkings van atome verskaf wat as grondslag vir die evolusie van meer komplekse minerale gedien het. Die evolusie van minerale en lewe is verweef, aangesien minerale deur lewende organismes vir skulpe, tande en bene benut is.

Die referaat ondersoek ook die evolusie van sterre, en let daarop dat die diversiteit van chemiese elemente met verloop van tyd toegeneem het deur sterre-evolusie. Waterstof en helium was die boustene van die eerste sterre, en daaropvolgende generasies sterre het deur samesmeltingsprosesse swaarder elemente geproduseer.

Die implikasies van hierdie nuwe wet is verreikend. Dit verskaf insigte in die potensiële kompleksiteit van ontwikkelende stelsels en hoe die tempo van evolusie beïnvloed kan word. Die skrywers voer aan dat hierdie wet van evolusie van toepassing is op 'n wye reeks stelsels, insluitend sterre, atome, minerale en vele ander.

Hierdie multidissiplinêre navorsing bring wetenskaplikes en filosowe byeen om ons begrip van evolusie en die universele aard daarvan te verbreed. Deur die rol van evolusie in komplekse stelsels te erken, kry ons dieper insigte in die prosesse wat ons wêreld vorm, van die kleinste atome tot die uitgestrekte uitspansel van die heelal.

