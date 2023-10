Nuwe tegniek kombineer beeldmetodes om intrasellulêre prosesse te visualiseer

By

'n Span navorsers onder leiding van Peter Dahlberg by die SLAC National Accelerator Laboratory is besig om 'n tegniek te ontwikkel wat die beeldmetodes van kryogeniese elektrontomografie (cryo-ET) en superresolusie fluoressensiemikroskopie kombineer om intrasellulêre prosesse in hoë detail te visualiseer. Dahlberg poog om die voordele van beide tegnieke saam te voeg, wat die identifikasie van spesifieke biomolekules en 'n omvattende siening van hul sellulêre konteks moontlik maak.

Super-resolusie fluoressensie mikroskopie is effektief om individuele molekules op te spoor, maar dit het nie inligting oor die omliggende sellulêre omgewing nie. Cryo-ET, aan die ander kant, verskaf hoë-resolusie beelde van selle, maar kan nie individuele molekules bepaal en opspoor nie. Dahlberg se tegniek, genaamd "super-opgeloste kryogeniese korrelatiewe lig- en elektrontomografie," spreek hierdie beperking aan deur beelde wat deur beide metodes verkry is, oor te lê om 'n duidelike visualisering van die teikenmolekule en sy omgewing te verskaf.

Die kombinasie van hierdie tegnieke vereis egter aansienlike optimalisering en wysigings aan die mikroskoop. Dahlberg en sy span het gewerk aan die verbetering van 'n gefokusde ioonstraalmaalstelsel met 'n aangehegte skandeerelektronmikroskoop (FIB-SEM) om uitdagings soos flitsvriesselle op 'n klein rooster te oorkom en om die verenigbaarheid van beide beeldmetodes te verseker.

Om dit te bereik, het Dahlberg die FIB-SEM gewysig deur 'n optiese mikroskoop by te voeg. Hierdie wysiging maak voorsiening vir die versameling van fluoressensiemikroskopiedata sonder om die rooster te skuif, om sodoende potensiële skade en kontaminasie te verminder.

Die span het reeds hierdie tegniek gebruik om die gedrag van proteïene binne Caulobacter crescentus bakteriële selle, wat asimmetriese verdeling ondergaan, te bestudeer. Die resultate het waardevolle insigte in intrasellulêre prosesse verskaf en het die potensiaal om lig te werp op soortgelyke meganismes in menslike selle.

Dahlberg en sy span is opgewonde om die gewysigde mikroskoop ten volle te benut en voort te gaan om die tegniek te bevorder. Deur cryo-ET en superresolusie fluoressensiemikroskopie te kombineer, beoog hulle om die raaisels van molekulêre masjiene wat fundamentele sellulêre prosesse aandryf, te ontrafel.

