Antieke voetspore in New Mexico bied nuwe insig in menslike teenwoordigheid in die Amerikas

Nuwe navorsing het bevestig dat gefossileerde menslike voetspore wat in New Mexico gevind is, waarskynlik die oudste direkte bewys van menslike teenwoordigheid in die Amerikas is. Die voetspore is oorspronklik gedateer na ongeveer 22,000 XNUMX jaar gelede, maar kontroversie het destyds ontstaan. Twee bykomende dateringsmetodes het egter nou die aanvanklike skatting bevestig, wat moontlik die geskil oplos.

In 2021 is meer as 60 voetspore wat in antieke modder bewaar is, naby 'n voormalige New Mexico-meer ontdek. Deur sade van waterplante wat naby die voetspore oor verskeie rotslae gevind is, te dateer, het wetenskaplikes beraam dat mense tussen 23,000 21,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede in die gebied teenwoordig was.

Hierdie ontdekking daag die heersende oortuiging uit dat die eerste setlaars in Noord-Amerika ongeveer 16,000 14,000 tot XNUMX XNUMX jaar gelede via 'n Siberiese landbrug aangekom het. Kathleen Springer, 'n geoloog en mede-outeur van die studie, beklemtoon dat daar nog baie is om te leer oor hierdie voetspore en hul implikasies vir ons begrip van vroeë menslike migrasie.

Nobelpryse in Fisika, Chemie en Geneeskunde toegeken aan baanbreker wetenskaplikes

Die 2023 Nobelprys in Chemie is toegeken aan wetenskaplikes Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus en Alexei I. Ekimov vir hul ontdekking en sintese van kwantumkolletjies. Kwantumkolletjies is nanopartikels met unieke eienskappe, en hul grootte bepaal hul eienskappe. Hierdie deeltjies word nou wyd gebruik in televisieskerms, LED-lampe en ander toepassings.

Daarbenewens is die Nobelprys in Fisika toegeken aan Pierre Agostini, Ferenc Krausz en Anne L'Huillier vir hul eksperimentele metodes wat attosekonde-pulse van lig genereer vir die studie van elektrondinamika in materie. Hul baanbrekende werk met attosekonde ligpulse was instrumenteel in die bevordering van ons begrip van materie se gedrag.

Die Nobelprys vir Geneeskunde het aan Katalin Karikó en Drew Weissman gegaan vir hul ontdekkings oor nukleosiedbasismodifikasies, wat die ontwikkeling van effektiewe mRNA-entstowwe teen COVID-19 moontlik gemaak het. Hul bydraes het 'n beduidende impak op die wêreldwye stryd teen die pandemie gehad.

Nederlandse navorser voorspel aardbewing in Pakistan

Die Nederlandse navorser Frank Hoogerbeets, bekend vir sy aardbewingvoorspellings, het binne 48 uur 'n moontlike beduidende aardbewing in Pakistan te kenne gegee. Hoogerbeets se vorige voorspellings in Turkye en Sirië was akkuraat, wat gelei het tot groter belangstelling in sy jongste bewering.

Terwyl die wetenskaplike gemeenskap skepties bly oor aardbewingvoorspellings, dui verslae daarop dat Pakistan hierdie voorspelling ernstig opneem. Die internet is vol bespiegelings oor die potensiaal vir aardbewingvoorspelling om skade te voorkom.

Nuwe dinosourus onthul in Spanje

’n Nuwe sauropod-dinosourus, genaamd Garumbatitan, is in Spanje onthul. Hierdie dinosourus dateer 122 miljoen jaar terug en bied waardevolle insigte in dinosourus-evolusie. Garumbatitan, wat op 10 meter hoog staan, het meterlange werwels gehad en het op sy metakarpale staatgemaak om te beweeg en 'n tiptotagtige gang aangeneem. Sy wye treë tydens voortbeweging is gesuggereer deur sy na binne-hellende femur.

Hierdie plantetende viervoet het daagliks 'n verstommende 30 tot 40 kilogram kos verorber, wat sy enorme eetlus aandui. Dit het waarskynlik riviermondings bewoon wat tussen berge geleë was en deur uitgestrekte woude gevul met groot bome wat sy massiewe grootte kon behou, bewoon.

Bronne:

– Associated Press

– Die Nobelprys