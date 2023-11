Nuwe eksoplaneet ontdek deur NASA se Kepler-teleskoop

NASA se Kepler-ruimteteleskoop het hierdie week 'n baanbrekende ontdekking gemaak en 'n voorheen onbekende uitheemse sonnestelsel genaamd Kepler-385 onthul. Hierdie buitengewone stelsel bestaan ​​uit sewe planete, wat almal groter as die aarde maar kleiner as Neptunus is. Die planete wentel om 'n sonagtige ster, wat effens groter en warmer as ons eie Son is.

Elkeen van die planete in Kepler-385 ervaar intense hitte van hul ster. Daar word geglo dat die eerste twee planete rotsagtig is met dun atmosfeer, effens groter as die Aarde. Aan die ander kant is die oorblywende vyf planete ongeveer dubbel die grootte van die Aarde en sal na verwagting dik atmosfeer rondom hulle hê.

Hierdie betekenisvolle ontdekking is deel van 'n nuwe Kepler-katalogus, wat ongeveer 4,400 700 planeetkandidate en meer as 385 multiplaneetstelsels insluit. Wetenskaplikes en sterrekundiges sal voortgaan om Kepler-XNUMX en die ander planete in die Kepler-katalogus te bestudeer om 'n beter begrip van hierdie verre wêrelde en hul potensiële bewoonbaarheid te kry.

(Bron: NASA)