Nobelpryswenners van 2023 aangekondig

Hierdie week is die Nobelpryswenners vir Geneeskunde, Fisika en Chemie aangekondig vir die jaar 2023. Katalin Kariko en Drew Weissman het die Nobelprys in Geneeskunde of Fisiologie ontvang vir hul ontdekkings wat verband hou met nukleosiedbasismodifikasie, wat gelei het tot die ontwikkeling van effektiewe mRNA-entstowwe teen COVID-19. Die Nobelprys in Fisika is toegeken aan Pierre Agostini, Ferenc Krausz en Anne L'Huillier vir hul werk in die ontwikkeling van nuwe gereedskap en die verkenning van die wêreld van elektrone. Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus en Alexei I. Ekimov is met die Nobelprys in Chemie bekroon vir hul ontdekking en sintese van kwantumkolletjies.

Misterie rondom die heelal se vroegste sterrestelsels

Die James Webb-ruimteteleskoop het waardevolle insigte in die vroeë geskiedenis van die heelal verskaf en 'n versameling sterrestelsels onthul wat terugdateer na die kosmiese dagbreek. Wetenskaplikes was egter verbaas oor die teenwoordigheid van oënskynlik volwasse en massiewe sterrestelsels gedurende hierdie vroeë tydperk. ’n Onlangse studie dui daarop dat hierdie sterrestelsels moontlik kleiner was as wat verwag is, maar helder voorgekom het weens uitbarstings van stervorming. Hierdie misleidende indruk van groot massa het wetenskaplikes verwar en hul verwagtinge trotseer.

Impak van die BlueWalker 3-satelliet op sterrekunde

Wetenskaplikes het 'n studie in die joernaal Nature gepubliseer, waarin die impak van die prototipe BlueWalker 3-satelliet op sterrekunde uiteengesit word. Hierdie satelliet, ontwikkel deur AST SpaceMobile, is deel van 'n konstellasie wat bedoel is om mobiele en breëbanddienste wêreldwyd te lewer. Waarnemings het getoon dat die BlueWalker 3 een van die helderste voorwerpe in die naghemel is en alles behalwe die helderste sterre oortref.

ISRO berei voor vir Gaganyaan-sending

Die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) tref voorbereidings vir die onbemande vlugtoetse van die Gaganyaan-sending. Die Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1) sal na verwagting teen die einde van Oktober 2023 vanaf die Satish Dhawan-ruimtesentrum in Sriharikota plaasvind. Die Gaganyaan-sending het ten doel om die vermoë te demonstreer om mense na 'n lae Aarde-baan te lanseer en hulle veilig na die Aarde terug te keer deur in die Baai van Bengale of die Arabiese See te land.

Doeltreffende en goedkoop malaria-entstof

Die Universiteit van Oxford het 'n nuwe malaria-entstof genaamd R21/MatrixM ontwikkel. Dit is vervaardig deur die Serum Instituut van Indië en is in 'n fase-3-proef in vier Afrika-lande getoets en het 'n entstofdoeltreffendheid van meer as 75% getoon. Dit is hoër as die voorheen aanbevole malaria-entstof, RTS,S/AS01, wat 'n doeltreffendheid van 56% in kinders van 5-17 maande gehad het. Die nuwe entstof is veral doeltreffend in gebiede waar malaria seisoenaal voorkom.

Antieke menslike voetspore in New Mexico

Nuwe navorsing het die bestaan ​​van antieke menslike voetspore by die White Sands Nasionale Park in New Mexico bevestig. Radiokoolstof en opties gestimuleerde luminessensie-dateringstegnieke het aan die lig gebring dat hierdie voetspore terugdateer na ongeveer 21,000 23,000 tot XNUMX XNUMX jaar gelede, gedurende die laaste ystydperk. Hierdie ontdekking dui daarop dat Homo sapiens Noord-Amerika reeds baie vroeër bewoon het as wat voorheen gedink is, selfs tydens onherbergsame toestande.

Eerste slangspore in Suid-Afrika ontdek

Wetenskaplikes het die eerste slangspoor in die fossielrekord aan Suid-Afrika se Kaapse suidkus geïdentifiseer. Hierdie spoorfossiel, wat in die Walkerbaai-natuurreservaat gevind is, dateer uit die Pleistoseen-tydperk tussen 93,000 83,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede. Daar word vermoed dat dit deur 'n pofadder (Bitis arietans) gemaak is. Hierdie ontdekking vul 'n gaping in die Pleistoseen-spoorfossielrekord van die streek, wat voorheen deur soogdier-, voël- en reptielspore oorheers is.