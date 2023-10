Jupiter se maan Europa bevat koolstofdioksied, wat die moontlikheid van lewe verhoog

NASA se James Webb-ruimteteleskoop het 'n belangrike ontdekking gemaak oor Jupiter se ysige maan, Europa. Die teleskoop het koolstofdioksied op Europa opgespoor, 'n noodsaaklike bestanddeel vir lewe. Hierdie bevinding het die opwindende moontlikheid laat ontstaan ​​dat Europa moontlik die lewe kan ondersteun. Ontleding dui daarop dat die koolstofdioksied afkomstig is van Europa se ondergrondse oseaan, eerder as om deur meteoriete of ander eksterne bronne afgelewer te word. Verder blyk dit dat die koolstofdioksied relatief onlangs op 'n geologiese tydskaal neergelê is.

In nog 'n ruimteverkenningsdeurbraak het NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig 'n monster suksesvol van die asteroïde genaamd Bennu gekry. Die robotruimtetuig, wat in 2016 in die ruimte gelanseer is, het die asteroïdemonster in 'n kapsule in Utah afgelaai op 24 September. Die monster, bestaande uit koolstofryke materiaal, sal na verwagting waardevolle insigte verskaf oor die geboorte van ons sonnestelsel en die oorsprong van lewe op aarde.

Ongelukkig het Indië se maanlander en rover, onderskeidelik Chandrayaan-3 en Pragyan, versuim om op wekroepe te reageer nadat hulle vroeg in September winterslaap betree het. Pogings om sedert 22 September kommunikasie met die ruimtetuig te herstel, was onsuksesvol. Indiese ruimte-owerhede bly egter hoopvol dat die tuig in die volgende twee weke tekens van aktiwiteit sal toon. Chandrayaan-3 en Pragyan het geskiedenis gemaak as die eerste mensgemaakte voorwerpe wat in die maan se suidpoolgebied geland het, wat Indië as die vierde nasie bevestig het wat 'n maanlanding bereik het.

As ons na die toekoms kyk, beplan China om die Xihe-2 son-eksplorasie-satelliet in 2026 te lanseer. Hierdie satelliet sal 'n voorheen onontginde wentelbaan tussen die Aarde en die son aanpak. Die primêre oogmerke daarvan sluit in die bestudering van die oorsprong en evolusie van die magnetiese veld in sonkrag-aktiewe streke en die verkryging van 'n dieper begrip van die driedimensionele struktuur en fisiese meganismes van sonkraguitbarstings. Die Xihe-2 sal ook die wêreld se eerste kunsmatige sonde word wat die Sun-Earth Lagrange L5-punt bereik, 'n strategies voordelige ligging vir ruimteweernavorsing en -monitering.

Hierdie onlangse ontwikkelings in ruimteverkenning gaan voort om ons begrip van die heelal en die potensiaal vir lewe buite die Aarde uit te brei.