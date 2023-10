Waarom verander die lug van kleure? Verstaan ​​​​die wetenskap daaragter

Het jy al ooit gewonder hoekom die lug deur die dag van kleur verander? Of dit nou die pragtige blou lug op 'n sonnige dag of die lewendige skakerings van 'n sonsondergang is, daar is 'n wetenskaplike rede agter hierdie kleurveranderings.

Om te verstaan ​​hoekom die lug op 'n sonnige dag blou lyk, moet ons kyk hoe sonlig die Aarde bereik. Sonlig bestaan ​​uit verskillende kleure en energie wat in golwe beweeg. As ons sonlig deur 'n kristalprisma sou rig, sou ons die skeiding van kleure in die vorm van 'n reënboog sien. Dit staan ​​bekend as die sigbare ligspektrum en sluit kleure soos rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo en violet in.

Die kleur wat ons waarneem hang af van die golflengte van die lig. Langer golflengtes lyk rooi, terwyl korter, meer woelige golflengtes blou of pers lyk. Soos sonlig die aarde se atmosfeer binnedring, word dit verstrooi deur die gasse wat teenwoordig is. Die atmosfeer versprei hoofsaaklik blou golflengtes, en daarom sien ons 'n blou lug op 'n helder dag. Die ander kleure is steeds teenwoordig, maar nie verstrooi nie, wat die voorkoms van 'n wit lug gee.

Reënboë kom voor wanneer reëndruppels as klein prismas optree, wat lig buig en in verskillende kleure skei. Selfs wolke kan wenke van verskillende kleure vertoon, veral tydens sonsopkoms of sonsondergang. Wolke bestaan ​​uit waterdruppels en yskristalle, wat ook bydra tot die skeiding van kleure.

Tydens sonsopkoms en sonsondergang beweeg die sonstrale deur meer van die aarde se atmosfeer. Dit lei tot 'n afname in die verstrooiing van blou golflengtes, wat die warmer kleure meer sigbaar maak vir ons oë. Die kombinasie van atmosferiese toestande en die hoek van die son produseer die pragtige kleure wat ons met sonsopkomste en sonsondergange assosieer.

Daar is egter ander faktore wat die kleur van die lug kan beïnvloed. Groot stofdeeltjies, besoedeling, veldbrandrook, waterdamp en swak osoonvlakke kan alles daartoe bydra dat die lug rooi of ander ongewone kleure lyk. Satelliete soos dié wat deur NASA bedryf word, word gebruik om aërosols op te spoor, wat voorspellers van waardevolle inligting oor luggehalte voorsien.

Ten slotte, die kleure wat ons in die lug sien word beïnvloed deur die verstrooiing van lig, atmosferiese toestande en die teenwoordigheid van deeltjies. Of dit nou 'n helder blou lug of 'n asemrowende sonsondergang is, om die wetenskap agter hierdie kleurveranderinge te verstaan, voeg 'n ekstra laag waardering by ons natuurlike omgewing.

Bron: CBS News, Kylee Miller – Gesertifiseerde uitsaaimeteoroloog deur die American Meteorological Society