Hierdie week in Wetenskapnuus: Ontdek Viking-skatte, Sagte Aarde se binnekern en Nobelpryswenners

In die wêreld van argeologie was dit 'n opwindende week gevul met die ontdekking van ongelooflike artefakte en skatte. In Noorweë is 'n Viking-skat wat 1,200 XNUMX jaar terug dateer in 'n gesin se agterplaas gevind. Boonop is goue figure wat Noorse gode uitbeeld, selfs ouer as die Viking-skat, ook in Noorweë ontdek. Denemarke se bekende Jelling Stone, wat die vroegste vermelding van die land se moderne naam verskaf, openbaar ook nuwe insigte oor sy skepper. Hierdie bevindings is net 'n blik op die talle ontdekkings in argeologie hierdie week.

Deur dieper in ons planeet in te beweeg, het wetenskaplikes 'n verrassende onthulling gemaak oor die aarde se binnekern. Voorheen geglo dat dit 'n soliede bal van metaal is, dui nuwe navorsing daarop dat die binnekern verbasend sag en minder styf is as wat voorheen gedink is. Hierdie sagtheid kan toegeskryf word aan hiperaktiewe atome. In ander aardverwante nuus onthul satellietdata dat vanjaar se osoongat tot ongeveer twee keer so groot as Antarktika gegroei het, met die uitbarsting van Tonga se onderwatervulkaan in 2021 wat moontlik tot hierdie uitbreiding bygedra het.

Die James Webb-ruimteteleskoop waag verby ons planeet en gaan voort om wetenskaplikes te verstom met sy merkwaardige ontdekkings. Fisika-brekende skelm voorwerpe en "onmoontlike" sterrestelsels is waargeneem. Daarbenewens kan daar 'n dosyn voorwerpe buite Pluto wees wat 'n voorheen onbekende deel van ons sonnestelsel kan onthul.

Op die gebied van gesondheid is 'n bygewerkte COVID-19-entstof wat deur Novavax ontwikkel is, deur die Amerikaanse voedsel- en dwelmadministrasie goedgekeur. In 'n studie wat met knaagdiere gedoen is, is ontdek dat neurone nie die enigste selle is wat verantwoordelik is vir geheue in die brein nie. Verder kan genetiese faktore die sukses van individue wat 'n vegetariese dieet oorweeg, beïnvloed.

Met die aankoms van Oktober kom die seisoen van Nobelpryse. Die toekennings vir fisika, chemie en medisyne is toegeken vir noemenswaardige prestasies soos die skepping van minuskule skywe lig, die ontdekking van eienaardige kwantumkolletjies en baanbrekende werk oor mRNA-entstowwe.

Onder die fassinerende beelde wat hierdie week gedeel is, is 'n skermskoot van 'n stofduiwel op Mars wat deur NASA se Perseverance-rover vasgevang is. Die stofduiwel bereik 'n hoogte van ongeveer 1.2 myl, wat dit vyf keer hoër maak as die Empire State Building.

In die komende week sal lugkykers in sekere streke van Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika die geleentheid kry om 'n "ring van vuur" sonsverduistering te aanskou. Dit is egter belangrik om voorsorgmaatreëls te tref en nie direk na die son te kyk nie. Die gebruik van DIY-verduisteringkykers, spesiale glase of discoballe sal veilige waarneming van hierdie hemelse gebeurtenis moontlik maak.

