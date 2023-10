Wetenskapnuus: Hidden Water Reservoir, Brain's 'Tell' for Valse Memories, en 'n huldeblyk aan Jimmy Buffett

Hierdie week in wetenskapnuus het verskeie opwindende ontdekkings en gebeure plaasgevind. Eerstens is 'n massiewe waterreservoir gevind wat onder die seebodem in die Stille Suidsee versteek is. Hierdie belangrike ontdekking dra by tot ons begrip van die aarde se geologiese geskiedenis en die samestelling van sy kors. Daarbenewens is Zealandia, 'n versteekte kontinent in die Stille Suidsee, volledig gekarteer.

In nog 'n fassinerende bevinding het wetenskaplikes ontdek dat Neanderdal-DNS gekoppel aan verhoogde pynsensitiwiteit die algemeenste kan wees in bevolkings met 'n algemene inheemse Amerikaanse afkoms. Hierdie studie werp lig op die komplekse verband tussen genetika en pynpersepsie.

Het jy al ooit 'n vals geheue ervaar? Navorsers het gevind dat die brein moontlik kan onderskei tussen regte en valse herinneringe. Hierdie bevinding bied insig in hoe die brein herinneringe verwerk en berg.

Deur voort te gaan na die diereryk, is gevind dat paddawyfies dood speel om manlike vooruitgang te vermy. Hierdie gedrag is 'n unieke aanpassing wat wyfies help om hul omgewing te navigeer en hulself te beskerm.

In ruimtenuus het NASA die Bennu-asteroïde-monster-terugsendingsending onthul, wat daarop gemik is om monsters van hierdie ruimterots te versamel en te bestudeer. Daarbenewens is die nasleep van twee massiewe planete wat in 'n verre sterrestelsel gebots het, waargeneem, wat waardevolle inligting oor planetêre botsings verskaf het.

Ten slotte is 'n huldeblyk aan wyle Jimmy Buffett gemaak in die vorm van 'n nuut ontdekte heldergeel seeslak. Hierdie klein wesens dien as 'n herinnering aan Buffett se nalatenskap as die legende van tropiese rock.

In ander wetenskapverwante nuus het Laurent Ballesta, 'n Franse onderwaterfotograaf en mariene bioloog, die Wildfotograaf van die Jaar-kompetisie gewen met sy pragtige beeld van 'n goue hoefysterkrap in sy natuurlike habitat. Die foto wys die skoonheid en belangrikheid van hierdie antieke en bedreigde spesie uit.

Hierdie is slegs 'n paar hoogtepunte uit die wêreld van wetenskap hierdie week, wat die immer-ontwikkelende aard van wetenskaplike verkenning en ontdekking demonstreer.

