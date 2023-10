Wetenskaplikes ontdek die oorsprong van vroeë sterrestelsels

In 'n verrassende ontdekking het die James Webb-ruimteteleskoop 'n versameling volwasse sterrestelsels ontdek wat terugdateer na die vroeë stadiums van die heelal. Hierdie openbaring het wetenskaplikes die bestaande teorieë van kosmologie laat bevraagteken. 'n Nuwe studie kan egter 'n verduideliking verskaf wat ooreenstem met die huidige wetenskaplike begrip.

Die James Webb-ruimteteleskoop, wat verlede jaar begin werk het, het merkwaardige insig in die vroeë geskiedenis van die heelal verskaf. Dit het 'n groep sterrestelsels waargeneem wat gedurende die kosmiese dagbreek, 'n enigmatiese epog, bestaan ​​het. Die teenwoordigheid van hierdie massiewe en volwasse sterrestelsels weerspreek verwagtinge en het vrae laat ontstaan ​​oor die fundamentele beginsels van kosmologie.

Wetenskaplikes het aktief gewerk om hierdie raaisel op te los sonder om die bestaande wetenskaplike kennis te verontagsaam. Die jongste studie bied 'n potensiële oplossing wat nie 'n volledige herevaluering van kosmologiese teorieë vereis nie.

Spaanse opstart PLD Space berei voor vir vuurpyllansering

PLD Space, 'n Spaanse beginonderneming, maak gereed vir 'n toetslansering van sy herbruikbare Miura-1-vuurpyl. Hierdie lansering sal 'n belangrike mylpaal in die ontwikkeling van "mikrolanseerders" wees en sal Europa se eerste ten volle private vuurpyllansering wees.

Die toetslansering is geskeduleer om vroeg Saterdag vanaf Huelva in die suidweste van Spanje plaas te vind. PLD Space poog om die uitvoerbaarheid van sy herbruikbare vuurpyltegnologie deur hierdie suborbitale missie te demonstreer. Nadat hy in Junie 'n onsuksesvolle poging in die gesig gestaar het, is die maatskappy gretig om die potensiaal van sy innoverende vuurpyl ten toon te stel.

Antieke menslike voetspore dateer duisende jare vroeër as wat verwag is

Nuwe navorsing het aan die lig gebring dat mense die landskap van Noord-Amerika baie vroeër beset het as wat voorheen geglo is. Gefossileerde voetspore wat by White Sands Nasionale Park in New Mexico gevind is, is vasgestel om ongeveer 21,000 23,000 tot XNUMX XNUMX jaar oud te wees.

Hierdie ontdekking, gebaseer op radiokoolstof en opties gestimuleerde luminesensie-dateringstegnieke, dui aan dat Homo sapiens 'n teenwoordigheid in Noord-Amerika gehad het tydens die moeilikste toestande van die laaste ystydperk. Hierdie bevindings werp lig op die veerkragtigheid en aanpasbaarheid van ons spesie in uiterste omgewings.

