China beplan om ruimtestasie uit te brei as alternatief vir NASA-geleide ISS

China het planne aangekondig om die grootte van sy ruimtestasie te verdubbel en ruimtevaarders van ander lande 'n alternatief vir die Internasionale Ruimtestasie (ISS) te bied, aangesien dit die einde van sy leeftyd nader. Die Chinese ruimtestasie, wat tans drie modules het, sal in die komende jare uitgebrei word om ses modules in te sluit. Die China Academy of Space Technology het verklaar dat die operasionele leeftyd van die Chinese ruimtestasie meer as 15 jaar sal wees. Hierdie aankondiging is gemaak tydens die 74ste Internasionale Ruimtevaartkongres wat in Baku, Azerbeidjan, gehou is.

Intussen het wetenskaplikes 'n raaisel oor die heelal se vroegste sterrestelsels ontrafel. Die James Webb-ruimteteleskoop, wat verlede jaar begin werk het, het 'n kykie gegee in die vroeë geskiedenis van die heelal, insluitend die ontdekking van sterrestelsels vanaf die kosmiese dagbreek. Die bestaan ​​van massiewe en volwasse sterrestelsels gedurende die heelal se kinderskoene het egter die huidige begrip van kosmologie uitgedaag. ’n Nuwe studie het nou hierdie raaisel opgelos sonder om ’n volledige hersiening van bestaande teorieë te vereis.

In Spanje berei die beginonderneming PLD Space voor vir 'n toetslansering van sy herbruikbare Miura-1-vuurpyl. Hierdie lansering sal Europa se eerste ten volle private vuurpyllansering wees en is 'n belangrike stap in die rigting van 'n nuwe generasie mikrolanseerders. Die toetssending is geskeduleer om in Huelva, suidwes van Spanje, plaas te vind.

Daarbenewens is die 2023 Nobelprys in Chemie toegeken aan wetenskaplikes Moungi Bawendi, Louis Brus en Aleksey Ekimov vir hul ontdekking van kwantumkolletjies. Kwantumkolletjies is klein groepies atome wat wyd in verskeie toepassings gebruik word, insluitend die skep van kleure in platskerms, LED-lampe en mediese toestelle. Die Nobelprys-bekroonde akademie het hul navorsing beskryf as "wat kleur by nanotegnologie voeg."

Ten slotte het nuwe toetse die oudheid van antieke menslike voetspore in New Mexico bevestig. Hierdie voetspore, wat by White Sands Nasionale Park gevind word, word geskat op ongeveer 21,000 23,000 tot XNUMX XNUMX jaar oud. Die navorsing het getoon dat Homo sapiens 'n teenwoordigheid in Noord-Amerika gehad het tydens die mees onherbergsame toestande van die laaste ystydperk.

