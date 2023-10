Russiese module oor Internasionale Ruimtestasie ervaar koelmiddellek

Rusland se ruimte-agentskap, Roscosmos, het Maandag aangekondig dat 'n koelmiddellek opgespoor is in sy Nauka-module wat aan die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gekoppel is. Die lek het spesifiek 'n rugsteunverkoelingstelsel geraak wat gebruik word om temperature aan boord van die ISS te reguleer. Roscosmos het verseker dat beide die bemanning en die stasie nie in onmiddellike gevaar was nie. Ruimtevaarders beoordeel tans die situasie en vind 'n oplossing om die probleem op te los.

Gene redigering toon potensiaal om hoenders teen voëlgriep te beskerm

Navorsers in die VK het ontdek dat geenredigering gedeeltelike beskerming teen voëlgriep by hoenders kan bied. Hoogs patogene voëlgriep, of voëlgriep, het sedert 2022 aansienlike skade aan pluimveebevolkings wêreldwyd aangerig. Hierdie deurbraak in geenredigering bied 'n nuwe strategie om die verspreiding van die dodelike virus te versag. Deur die hoenders se gene te verander, kon wetenskaplikes hulle gedeeltelik teen voëlgriepinfeksies beskerm. Die bevindinge kan implikasies vir pluimveeproduksie hê en help om verdere uitbrekings van hierdie verwoestende siekte te voorkom.

Indië se Gaganyaan-sending om sleuteltoets op 21 Oktober uit te voer

Indië se ambisieuse ruimtesending, Gaganyaan, sal 'n deurslaggewende toets op 21 Oktober onderneem. Die toets behels die lansering van 'n leë module in die buitenste ruimte en die suksesvolle terugkeer daarvan na die aarde. Die finale sending is geskeduleer vir volgende jaar en sal na raming 90.23 miljard Indiese roepees ($1.08 miljard) kos. Dit sal Indië se eerste bemande ruimtemissie wees en behels die lansering van 'n mens-bewoonbare ruimtekapsule met 'n bemanning van drie tot 'n wentelbaan van 400 km (250 myl) voor 'n veilige terugkeer na Indiese waters. Gaganyaan verteenwoordig 'n belangrike mylpaal in Indië se groeiende ruimteprogram.

Antieke sonstorm wat deur boomringe in die Franse Alpe geopenbaar is

’n Ontleding van jaarlikse groeiringe in antieke dennebome in die Suid-Franse Alpe het bewyse van die grootste bekende sonstorm ontbloot. Hierdie sonstorm, wat ongeveer 14,300 XNUMX jaar gelede plaasgevind het, sou ernstige ontwrigting van moderne tegnologie veroorsaak het as dit in die huidige tyd plaasgevind het. Die storm het behels dat die son 'n massiewe uitbarsting van energieke deeltjies in die ruimte uitgestraal het. Navorsers het 'n aansienlike toename in radiokoolstof, 'n koolstofisotoop, in die groeiringe van die boomreste naby die Drouzetrivier waargeneem. Hierdie ontdekking werp lig op die potensiële impak van sonstorms en hul historiese voorkoms.

Bronne:

– Russiese module koelmiddel lek: Roscosmos

– Gene redigering en voëlgriep: Studie in die VK

– Indië se Gaganyaan-sending: Adjunkminister vir Wetenskap en Tegnologie Jitendra Singh

– Antieke sonstorm: Navorsers van verskeie instellings.