Russiese module oor Internasionale Ruimtestasie ervaar koelmiddellek

Rusland se veeldoelige Nauka-module, verbonde aan die Internasionale Ruimtestasie (ISS), het volgens die Russiese ruimte-agentskap Roscosmos 'n koelmiddellek in sy rugsteunverkoelingstelsel opgedoen. Terwyl die bemanning en die stasie nie in onmiddellike gevaar is nie, beoordeel ruimtevaarders die situasie. Die module is verantwoordelik vir die regulering van boordtemperature vir ruimtevaarders.

Gene redigering toon potensiaal vir die beskerming van hoenders teen voëlgriep

Wetenskaplikes in Brittanje het ontdek dat deur die gene van hoenders te wysig, hulle gedeeltelike beskerming teen voëlgriepinfeksies kan bied. Hoogs patogene voëlgriep, algemeen bekend as voëlgriep, het sedert 2022 vinnig versprei, wat gelei het tot die verlies van miljoene pluimveevoëls en aansienlike stygings in eier- en kalkoenpryse veroorsaak. Hierdie nuwe bevinding bied 'n potensiële strategie om die verspreiding van die virus te verminder en die impak daarvan op pluimveebevolkings te versag.

Indië berei voor vir bemande ruimtesendingtoets op 21 Oktober

Indië maak gereed vir 'n deurslaggewende toets in sy Gaganyaan-ruimtesending op 21 Oktober. Die toets sal behels dat 'n leë module na die buitenste ruimte gelanseer word en dit veilig na die aarde terugbring. Die finale sending, geskeduleer vir volgende jaar, sal Indië se eerste bemande ruimtesending wees en sal ongeveer $1.08 miljard kos. Dit sal behels die lansering van 'n mens-bewoonbare ruimtekapsule met 'n bemanning van drie tot 'n wentelbaan van 400 km (250 myl) en dan veilig terug te keer na Indiese waters.

NASA onthul koolstofryke asteroïdemonster

NASA het die publiek 'n aanvanklike blik gegee van die koolstofryke grondmonster wat deur die OSIRIS-REx-ruimtetuig van 'n asteroïde se oppervlak gehaal is. Die kapsule wat die monster dra, is onlangs in die Utah-woestyn met 'n valskerm gespring. Die onthulde materiaal bevat waterdraende kleiminerale en is drie jaar gelede van die naby-aarde asteroïde Bennu versamel. Hierdie prestasie is 'n belangrike mylpaal in ons begrip van asteroïdes en hul samestelling.

Amerikaanse ruimtemag onderbreek die gebruik van KI-nutsgoed oor datasekuriteitsrisiko's

Die US Space Force het die gebruik van webgebaseerde generatiewe kunsmatige intelligensie-instrumente, insluitend ChatGPT, tydelik gestaak uit kommer oor datasekuriteit. ’n Memo wat aan die Ruimtemag-werkmag gerig is, lui dat die gebruik van sulke gereedskap, insluitend groottaalmodelle, op regeringsrekenaars verbied word totdat hulle formele goedkeuring van die mag se Hooftegnologie- en Innovasiekantoor ontvang. Hierdie pouse het ten doel om potensiële risiko's vir datasekuriteit binne die Ruimtemag te versag.

