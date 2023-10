NASA loods ruimtetuie om metaalryke asteroïde Psyche te verken

NASA het onlangs 'n ruimtetuig van Florida gelanseer op 'n missie om Psyche, die grootste metaalryke asteroïde in ons sonnestelsel, te verken. Wetenskaplikes glo dat Psyche die kern van 'n antieke protoplaneet kan wees, wat waardevolle insigte oor die vorming van die Aarde kan verskaf. Die ruimtetuig, wat binne 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl gevou is, het vanaf NASA se Kennedy-ruimtesentrum in Kaap Canaveral opgestyg en sal na verwagting die asteroïde in Augustus 2029 bereik ná 'n reis van 2.2 miljard myl. Hierdie missie het ten doel om die geheime van hierdie intrige asteroïde te ontsluit en ons begrip van planetêre vorming te bevorder.

NASA onthul koolstofryke asteroïdemonster

NASA het 'n blik gegee in die verseëlde kapsule wat onlangs na die aarde teruggekeer het met 'n koolstofryke grondmonster vanaf die oppervlak van die naby-aarde asteroïde Bennu. Binne die kapsule het wetenskaplikes waterdraende kleiminerale ontdek onder ander materiale wat deur die OSIRIS-REx-ruimtetuig drie jaar gelede versamel is. Hierdie ontdekking het beduidende implikasies vir ons begrip van die oorsprong en samestelling van hemelliggame en kan waardevolle insigte verskaf oor die moontlikhede van waterbronne in die ruimte.

Amerikaanse ruimtemag onderbreek die gebruik van KI-nutsmiddels oor datasekuriteitskwessies

Die Amerikaanse ruimtemag het die gebruik van webgebaseerde generatiewe kunsmatige intelligensie-instrumente, soos ChatGPT, tydelik gestaak weens kommer oor datasekuriteit. In 'n memo wat aan die arbeidsmag van die mag gerig is, is personeel opdrag gegee om nie KI-instrumente soos groottaalmodelle op regeringsrekenaars te gebruik totdat formele goedkeuring deur die Hooftegnologie- en Innovasiekantoor verleen is nie. Hierdie voorsorgmaatreël verseker die beveiliging van geklassifiseerde inligting en beklemtoon die belangrikheid van datasekuriteit in sensitiewe sektore.

Nuwe atlas van menslike breinselle bied insigte in neurologiese siektes

Wetenskaplikes het 'n groot deurbraak in breinnavorsing behaal deur meer as 3,300 XNUMX soorte selle in die menslike brein te identifiseer. Hierdie omvattende atlas van breinselle bied 'n dieper begrip van die sellulêre basis van neurologiese siektes en maak weë oop vir die ontwikkeling van nuwe terapeutika. Verder, deur die brein van mense en ander primate soos sjimpansees, gorillas, resusape en marmosette te vergelyk, het navorsers sleutelverskille ontdek wat bydra tot die unieke eienskappe van die menslike brein.

Viasat se satelliet wanfunksie

Viasat, 'n Amerikaanse maatskappy, sal nie sy satelliet ViaSat-3 F1 vervang nie, wat 'n wanfunksionering ondervind het tydens ontplooiing in Julie. Alhoewel die maatskappy verwag om minder as 10% van die beplande deurset te verhaal, bly hy vol vertroue om aan die behoeftes van sy kliënte te voldoen sonder 'n plaasvervanger. Viasat het 'n aansienlike deel van die kapitaalkoste vir sy ViaSat-3-konstellasie voltooi en verwag 'n afname in kapitaalbesteding teen sy 2025-boekjaar.

Komende sonsverduistering maak sterrekunde-entoesiaste opgewonde

’n Sonsverduistering gaan Saterdag miljoene kykers in die Amerikas bekoor. As die weer dit toelaat, sal waarnemers sien hoe die maan voor die son verbygaan. Die pad van die verduistering sal dele van die Verenigde State, Mexiko, Sentraal-Amerika en Suid-Amerika dek, en bied 'n skouspelagtige astronomiese gebeurtenis vir diegene in sy baan.

Bronne:

– NASA lanseer ruimtetuie om metaalryke asteroïde Psyche te verken

– NASA onthul nuut teruggekeerde koolstofryke asteroïdemonster

– US Space Force onderbreek die gebruik van KI-nutsgoed soos ChatGPT oor datasekuriteitsrisiko's

– Ambisieuse navorsing lewer nuwe atlas van menslike breinselle op

– Viasat sê hy sal nie satelliet wat wanfunksioneer vervang nie

– Verduideliker-Wat om te weet oor Saterdag se 'ring van vuur' sonsverduistering