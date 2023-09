NASA se asteroïdemonster veilig aan die Utah-woestyn afgelewer

NASA se jongste ruimtesending het 'n groot mylpaal behaal as 'n kapsule wat die grootste grondmonster bevat wat ooit versamel is van 'n asteroïde wat suksesvol in die Utah-woestyn geland het. Die kapsule, vrygestel van die ruimtetuig OSIRIS-REx, het binne 'n aangewese landingsone wes van Salt Lake City geraak.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig was op 'n missie om 'n monster van die asteroïde Bennu te versamel, wat dit vroeër vanjaar bereik het. Sondag het die gomdruppelvormige kapsule wat die kosbare vrag dra, weer die aarde se atmosfeer binnegegaan en veilig in die Utah-woestyn gespring.

Dit is 'n beduidende prestasie vir NASA, aangesien dit die eerste keer is dat 'n monster van 'n asteroïde suksesvol na die aarde terugbesorg is sedert die Apollo-sendings maanrotse in die 1960's en 1970's teruggebring het. Wetenskaplikes is gretig om die asteroïdemonster te bestudeer, aangesien dit waardevolle insigte in die vorming van die sonnestelsel bevat en leidrade kan verskaf oor die oorsprong van lewe op Aarde.

In ander ruimteverwante nuus ondersoek die Verenigde State se Ruimtemag die moontlikheid om 'n blitslyn met China te vestig om krisisse in die ruimte te voorkom. Generaal Chance Saltzman, die hoof van ruimteoperasies, het die behoefte uitgespreek vir direkte kommunikasie tussen die Ruimtemag en sy Chinese eweknie om spanning te verminder. Terwyl besprekings intern plaasgevind het, het geen formele verbintenis met China nog plaasgevind nie.

Die vestiging van 'n blitslyn met China kan 'n deurslaggewende stap wees om vreedsame samewerking in die ruimte te verseker en potensiële konflikte of misverstande te vermy. Die Verenigde State erken die belangrikheid van internasionale samewerking in ruimteverkenning en poog om beter kommunikasiekanale met alle ruimtevaartlande te bevorder.

Beide hierdie ontwikkelings beklemtoon die voortgesette vordering en samewerking op die gebied van ruimteverkenning en die groeiende belangrikheid van ruimtegebaseerde aktiwiteite in die moderne wêreld.

Bronne:

– NASA: www.nasa.gov

– Reuters: www.reuters.com