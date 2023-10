Russiese module oor Internasionale Ruimtestasie ervaar koelmiddellek

Rusland se veeldoelige Nauka-module, wat aan die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gekoppel is, het volgens die Russiese ruimte-agentskap Roscosmos 'n lekkasie in sy rugsteunverkoelingstelsel opgedoen. Die verkoelingstelsel is van kardinale belang vir die regulering van temperature aan boord van die ISS. Beide die bemanning en die stasie is egter nie in gevaar nie, en ruimtevaarders beoordeel tans die situasie.

Gene redigering bied hoenders gedeeltelike beskerming teen voëlgriep

Wetenskaplikes in Brittanje het ontdek dat deur die gene van hoenders te redigeer, dit moontlik is om hulle gedeeltelike beskerming teen voëlgriep te bied. Hoogs patogene voëlgriep, algemeen bekend as voëlgriep, het sedert 2022 aansienlike skade aan pluimveebevolkings wêreldwyd aangerig. Deur die verspreiding van hierdie dodelike virus te versag, bied die geenredigeringstrategie 'n potensiële oplossing vir die voortdurende bedreiging. Die navorsingsbevindinge dui op 'n nuwe benadering om pluimvee te beskerm en die ekonomiese impak van voëlgriep-uitbrekings te verminder.

Indië se Gaganyaan-ruimtesending om sleuteltoets op 21 Oktober uit te voer

Indië se ambisieuse ruimtesending, Gaganyaan, gaan 'n beduidende toets op 21 Oktober doen. Die sending behels die lansering van 'n leë module in die ruimte en suksesvol terugbring na die aarde. Die toets is 'n belangrike stap in die rigting van die land se eerste bemande ruimtesending, wat na verwagting volgende jaar sal plaasvind. Die Gaganyaan-projek het ten doel om 'n mens-bewoonbare ruimtekapsule met 'n drie-lid bemanning in 'n wentelbaan te stuur en hulle veilig terug te keer na Indiese waters. Die sending het 'n begroting van 90.23 miljard Indiese roepees ($1.08 miljard) en is 'n merkwaardige mylpaal vir Indië se ruimteverkenningspogings.

Antieke boomringe in Franse Alpe openbaar bewyse van massiewe sonstorm

Groot dennebome in die Suidelike Franse Alpe het bewyse gelewer van 'n antieke sonstorm wat as die grootste bekende gebeurtenis van sy soort beskou word. Die sonstorm, wat ongeveer 14,300 XNUMX jaar gelede plaasgevind het, sou verwoestende gevolge gehad het as dit in moderne tye plaasgevind het. Navorsers het 'n beduidende styging in radiokoolstofvlakke ontdek, wat 'n massiewe uitbarsting van energieke deeltjies aandui wat deur die son die ruimte ingestuur is. Hierdie storm kon nadelige uitwerking op satellietstelsels en kragnetwerke gehad het, wat die potensiële risiko's wat met sonaktiwiteit verband hou, beklemtoon het.

Bronne:

- Anoniem, "Russiese module op Internasionale Ruimtestasie ly koelmiddellek," Reuters

– Anoniem, “Geenredigering bied aan hoenders 'n mate van beskerming teen voëlgriep – bestudeer,” Reuters

- Anoniem, "Indië sal sleuteltoets in 'n bemande ruimtesending op 21 Oktober doen," Reuters

– Anoniem, “Enorme ou sonstorm wat deur boomringe in die Franse Alpe geopenbaar is,” Reuters