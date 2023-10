Navorsers het oorblyfsels van DNS gevind in 'n gefossileerde seeskilpad wat 6 miljoen jaar terug dateer, wat dit een van die min antieke gewerwelde fossiele maak wat genetiese materiaal bevat. Die fossiel, wat in 2015 langs Panama se Karibiese kus opgegrawe is, het beenselle genaamd osteosiete met besonderse detail bewaar. Alhoewel die fossiel onvolledig is en die hele skelet van die skilpad ontbreek, is die skulp (dop) relatief ongeskonde. Die navorsers skat dat die skilpad ongeveer een voet lank sou gewees het toe hy gelewe het.

Hierdie ontdekking open nuwe moontlikhede om antieke organismes en hul evolusionêre geskiedenis te verstaan. Deur die DNS-oorblyfsels te ontleed, kan wetenskaplikes insigte kry in die genetiese samestelling van hierdie antieke skilpadspesie. Die bevindinge dra by tot 'n dieper begrip van die evolusionêre verwantskappe tussen antieke en moderne skilpadspesies, soos die Kemp's Ridley- en Olive Ridley-skilpaaie.

Sosiale media en private vennootskap: binne die veranderinge by Indië se ruimteagentskap

Indië se ruimte-agentskap, die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO), het 'n rekordbrekende mylpaal behaal in sy Chandrayaan-3-sending na die maan. Die geleentheid wat regstreeks gestroom is, het meer as 8 miljoen kykers op YouTube gewerf, wat die belangstelling en ondersteuning vir Indië se laekoste-ruimte-ingenieurswese en wetenskaplike pogings beklemtoon. Agter hierdie sukses is 'n strategiese poging om die 54-jarige ruimte-agentskap te herbenoem as toeganklik en innemend.

Volgens huidige en voormalige werknemers, sowel as kundiges in die bedryf, het die ISRO stappe gedoen om sosialemediaplatforms en private vennootskappe te benut om openbare deelname en bewustheid te verhoog. Hierdie benadering het ten doel om ruimteverkenning meer toeganklik vir die algemene publiek te maak en samewerking met private maatskappye te bevorder. Die ISRO se fokus op deursigtigheid en betrokkenheid posisioneer Indië as 'n prominente speler in die globale ruimtebedryf.

Japan se maanopstart vertraag NASA-geborgde maanlandingsending

Die Japannese maanvervoer-opstartonderneming, ispace, het 'n uitstel van een jaar aangekondig vir sy toekomstige maanlandingsending. Die sending, wat oorspronklik vir 2025 beplan is, is uitgestel na 2026. Die besluit word gedryf deur die behoefte om beter voor te berei vir 'n kommissie deur NASA, asook om vertragings in die verskaffing van komponente aan te spreek.

ispace se eerste maanlandingspoging met die Hakuto-R Mission 1-ruimtetuig in April het 'n terugslag ondervind weens 'n hoogte misrekening. Die maatskappy het die afgelope maande korporatiewe onrus in die gesig gestaar, soos berig deur The Financial Times. Ten spyte van die uitdagings, bly ispace verbind tot maanverkenning en werk daaraan om hul tegnologiese vermoëns en operasionele prosesse te verbeter.

Definisies:

– DNS: Deoksiribonukleïensuur, die genetiese materiaal teenwoordig in alle lewende organismes.

– Fossiel: Die oorblyfsels of spore van antieke plante en diere wat in rots bewaar is.

– Vertebrate: 'n Dier met 'n ruggraat of werwelkolom.

– Karapas: Die harde beskermende dop van sekere diere, soos skilpaaie of skaaldiere.

Bronne:

- Bron 1: Reuters: "DNA-oorblyfsels gevind in fossiel van 6 miljoen jaar oue skilpad"

– Bron 2: Reuters: “Sosiale media en private vennootskap: binne die veranderinge by Indië se ruimte-agentskap”

- Bron 3: Reuters: "Japan se maanbegin ispace vertraag NASA-geborgde sending tot 2026"