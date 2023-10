DNA-oorblyfsels gevind in fossiel van 6 miljoen jaar oue skilpad

Navorsers het oorblyfsels van DNA in 'n gefossileerde seeskilpad ontdek wat 6 miljoen jaar terug dateer. Hierdie fossiel is nou verwant aan vandag se Kemp se ridley- en olyf-ridley-skilpaaie. Dit is 'n beduidende bevinding aangesien genetiese materiaal van sulke antieke gewerwelde fossiele selde geïdentifiseer word. Die fossiel is in 2015 langs Panama se Karibiese kus ontdek en bevat goed bewaarde beenselle, bekend as osteosiete. Terwyl die res van die skilpad se skelet ontbreek, bly die skulp, of dop, ongeskonde. Op grond van sy grootte skat navorsers dat die skilpad ongeveer een voet lank sou gewees het toe dit gelewe het.

Sosiale media en private vennootskap: binne die veranderinge by Indië se ruimteagentskap

Indië se ruimte-agentskap, die Indian Space Research Organisation (ISRO), het onlangs 'n mylpaal behaal toe hul Chandrayaan-3-sending suksesvol op die maan geland het. Meer as 8 miljoen mense het die regstreekse stroom van die geleentheid op YouTube gekyk, wat 'n rekord vir die platform opgestel het. Hierdie prestasie beklemtoon nie net Indië se laekoste-ruimte-ingenieurswese en wetenskaplike prestasies nie, maar weerspieël ook 'n breër poging om ISRO te herbenoem as 'n toeganklike organisasie. Huidige en voormalige werknemers, sowel as kundiges in die bedryf, het kennis geneem van die agentskap se stille inisiatief om deur sosiale media en private vennootskappe met die publiek te skakel.

Japan se Lunar Startup ispace vertraag NASA-geborgde sending tot 2026

ispace, 'n Japannese maanvervoer-opstartonderneming, het 'n vertraging in hul toekomstige maanlandingmissie tot 2026 aangekondig. Die besluit word gedryf deur 'n behoefte om beter voor te berei vir 'n kommissie van NASA, sowel as om vertragings in komponentvoorsiening aan te spreek. In April het ispace hul eerste maanlanding met die Hakuto-R Mission 1-ruimtetuig probeer land, maar dit het misluk weens 'n hoogte misrekening. Verslae dui daarop dat maande van korporatiewe onrus die missie se mislukking voorafgegaan het. Met die hersiene tydlyn beoog ispace om 'n suksesvolle vennootskap met NASA te verseker en voorsieningskettingkwessies op te los.

