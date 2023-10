China beplan om ruimtestasie uit te brei as alternatief vir NASA-geleide ISS

China het planne aangekondig om die grootte van sy ruimtestasie te verdubbel deur nog drie modules in die komende jare by te voeg. Hierdie uitbreiding sal ruimtevaarders van ander nasies voorsien van 'n alternatiewe platform vir naby-Aarde-sendings, aangesien die leeftyd van die NASA-geleide Internasionale Ruimtestasie (ISS) sy einde nader. Die China Academy of Space Technology (CAST) het verklaar dat die operasionele leeftyd van die Chinese ruimtestasie meer as 15 jaar sal wees.

Tydens die 74ste Internasionale Ruimtevaartkongres in Baku, Azerbeidjan, het CAST sy ambisieuse planne vir die Chinese ruimtestasie onthul. Hierdie stap wys nie net China se groeiende teenwoordigheid in ruimteverkenning uit nie, maar bied ook samewerkingsgeleenthede vir ander lande in die veld.

In ander wetenskapnuus is die Nobelprys in Chemie vir 2023 toegeken aan wetenskaplikes Moungi Bawendi, Louis Brus en Aleksey Ekimov. Hulle is erken vir hul ontdekking van klein groepies atome wat kwantumkolle genoem word. Hierdie kwantumkolletjies word vandag wyd gebruik om kleure in platskerms, LED-lampe en mediese toestelle te skep wat chirurge help om bloedvate in gewasse te visualiseer. Die Nobelkomitee het erken dat die navorsing wat deur hierdie wetenskaplikes gedoen is, grootliks tot nanotegnologie bygedra het.

Verder bevestig nuwe navorsing dat mense duisende jare vroeër in Noord-Amerika teenwoordig was as wat voorheen geglo is. Gefossileerde voetspore wat by White Sands Nasionale Park in New Mexico ontdek is, is gedateer deur twee afsonderlike dateringsbenaderings te gebruik. Die voetspore, wat terugdateer na ongeveer 21,000 23,000 tot XNUMX XNUMX jaar gelede, lewer bewyse dat Homo sapiens 'n teenwoordigheid in Noord-Amerika gevestig het tydens die moeilikste toestande van die laaste ystydperk.

Oor die algemeen demonstreer hierdie onlangse wetenskaplike ontwikkelings die vordering wat gemaak word in ruimteverkenning, nanotegnologie en die begrip van die menslike geskiedenis. China se uitbreiding van sy ruimtestasie bied 'n alternatief vir die NASA-geleide ISS en nooi internasionale samewerking uit. Die ontdekking van kwantumkolletjies en hul toepassings in verskeie tegnologieë bevorder die veld van nanotegnologie verder. Ten slotte werp die antieke voetspore wat in New Mexico gevind is lig op die vroeë teenwoordigheid van mense in die Amerikas.

Definisies:

– Kwantumkolletjies: Klein groepies atome wat lig uitstraal wanneer energie daarop toegepas word. Hulle word in verskeie toepassings gebruik, insluitend vertoontegnologieë en mediese beeldvorming.

– Nanotegnologie: Die wetenskap, ingenieurswese en manipulasie van materiale op nanoskaal, wat tipies deeltjies behels wat een biljoenste van 'n meter groot is.

