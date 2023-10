Ringvormige sonsverduistering boei skares regoor die Amerikas

Saterdag het duisende mense in die Amerikas toeskouers geword van 'n seldsame astronomiese gebeurtenis - 'n ringvormige sonsverduistering. Hierdie verskynsel vind plaas wanneer die maan tussen die Aarde en die son beweeg, wat die buitengewone gesig van 'n "ring van vuur" in die lug skep. Waarnemers was in verwondering gelaat toe hulle hierdie verstommende gebeurtenis sien afspeel het.

Oscar Lopez (26) het al die pad van Mexikostad na Campeche, Mexiko gereis om 'n blik op die verduistering te kry. Hy het sy entoesiasme uitgespreek en gesê: “Dit is een van daardie dinge wat jy nie kan mis nie. Dis wonderlik. Ons is regtig gelukkig as mense om hierdie dinge te kan ervaar.”

’n Ringvormige sonsverduistering is anders as ’n totale sonsverduistering, waar die maan die son heeltemal bedek en net die korona sigbaar laat. In 'n ringvormige verduistering is die maan effens verder van die Aarde af, wat veroorsaak dat dit kleiner lyk. As dit tot gevolg het, wanneer dit voor die son beweeg, skep dit 'n “ring van vuur”-effek, aangesien die son se buitenste rand steeds sigbaar is.

Hierdie gebeurtenis het nie net toevallige waarnemers gelok nie, maar ook sterrekundiges en fotograwe, wat daarop gemik was om die magiese oomblik op kamera vas te vang. Baie mense het gespesialiseerde sonfilters en veiligheidsbril gebruik om hul oë te beskerm terwyl hulle na die verduistering kyk, aangesien direkte blootstelling aan die son se strale skade aan die oë kan veroorsaak.

Ringvormige sonsverduisterings is relatief skaars, wat hoogstens 'n paar keer per jaar voorkom. Die volgende ringvormige verduistering wat vanaf die Amerikas sigbaar is, sal na verwagting in Junie 2022 plaasvind. Tot dan het diegene wat gelukkig genoeg was om die onlangse verduistering te aanskou, herinneringe aan hierdie ontsagwekkende skouspel gelaat.

