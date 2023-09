Nuwe studie onthul supermassiewe swartgate voed vinniger as wat voorheen geglo is

’n Nuwe studie onder leiding van die Noordwes-Universiteit daag die konvensionele begrip uit van hoe supermassiewe swart gate materie verbruik. Vorige teorieë het voorgestel dat swart gate stadig geëet het, maar onlangse simulasies toon dat hulle eintlik teen 'n baie vinniger tempo voed. Die studie, wat binnekort in The Astrophysical Journal gepubliseer sal word, werp lig op die gewelddadige maalkolk van gas, bekend as 'n aanwasskyf, wat hierdie swart gate omring en voed.

Volgens hoë-resolusie 3D-simulasies verdraai draaiende swart gate die omliggende ruimte-tyd, wat veroorsaak dat die aanwasskyf in binne- en buitenste subskywe skeur. Die swart gate verteer eers die binneste ring van die skyf, voordat puin van die buitenste subskyf na binne mors om die gaping wat agtergebly het weer te vul. Hierdie siklus van eet en hervul neem slegs maande, aansienlik vinniger as die voorheen voorgestelde tydskaal van honderde jare.

Hierdie bevindings kan help om die ongewone gedrag van voorwerpe soos kwasars te verduidelik, wat skielik ophelder en dan verdwyn sonder duidelike verduideliking. Die vinnige variasies in helderheid wat in hierdie voorwerpe waargeneem word, strook met die vernietiging en aanvulling van die binnestreke van die aanwasskyf.

Akkresieskywe is komplekse strukture, wat dit uitdagend maak om te modelleer. Vorige aannames dat hierdie skywe in lyn is met die swart gat se rotasie is nou ontken. Die navorsers se simulasie, wat een van die wêreld se grootste superrekenaars gebruik het, het getoon dat die streke rondom swart gate baie meer onstuimig en morsig is as wat voorheen gedink is.

Die simulasie toon dat die raam-sleep-verskynsel, wat veroorsaak word deur die rotasie van die swart gat, die hele skyf soos 'n giroskoop laat wankel. Die binneskyf wankel vinniger as die buitenste dele, wat veroorsaak dat die skyf kromtrek en helder skokke skep wat materiaal na die swart gat dryf. Uiteindelik breek die binneskyf uitmekaar en ontwikkel onafhanklik van die res van die skyf en wankel teen verskillende spoed en hoeke.

Die skeurgebied, waar die binneste en buitenste subskywe ontkoppel, is waar die voedingswaansin begin. Wrywing probeer om die skyf bymekaar te hou, maar die draai van ruimte-tyd deur die draaiende swart gat wil dit uitmekaar skeur. Die mededinging tussen swartgatrotasie en wrywing veroorsaak dat die buitenste skyf lae van die binneskyf afskeer en dit na binne druk. Die swart gat se swaartekrag trek dan gas uit die buitenste gebied om die nou-leë binneste gebied te hervul.

Hierdie nuwe begrip van supermassiewe swartgat-voedingsgewoontes dra by tot die ontrafeling van die raaisels van hierdie kosmiese behemoths en hul effek op die omliggende ruimte. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan om gasdinamika, magnetiese velde en algemene relatiwiteit in simulasies te integreer om 'n meer volledige prentjie te vestig.