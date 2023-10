Nuwe studie vind monetêre voordele van gestreepte hiënas se rol in karkas wegdoening

’n Nuwe studie wat in Rajasthan se Sawai Mansingh Wildlife Sanctuary uitgevoer is, skat die geldelike voordele van gestreepte hiënas se opruimingsdienste op vee-karkasse en wilde prooi. Die studie het bevind dat gestreepte hiënas in die heiligdom gedurende die 2019-2020-tydperk 23 ton vee-karkasse en 17 ton wilde prooi verorber het, wat duisende dollars aan karkasverwyderingskoste bespaar het.

Gestreepte hiënas verskaf afvalverwyderingsdienste wat daartoe bydra om siekteoordrag te belemmer en die netheid van die omgewing te handhaaf. Hierdie voordele verminder nie net die risiko van siektes nie, maar spaar ook geld deur kunsmatige karkaswegdoeningsmetodes soos elektriese verassing of brandstapel te vermy.

Die navorsing, een van die eerste skattings van die geldelike voordele van aasvreters deur gestreepte hiënas in 'n mens-gedomineerde landskap, het ten doel om lig te werp op die positiewe bydraes wat gemaak word deur hierdie aasdiere wat dikwels oor die hoof gesien word. Die studie dui daarop dat die opvoeding van plaaslike gemeenskappe oor hierdie geldelike voordele moontlik die negatiewe beeld wat met gestreepte hiënas geassosieer word, kan verwyder en kan help met hul bewaring.

Die gestreepte hiëna is een van vier spesies hiënas in die wêreld en word in Indië aangetref. Hierdie eensame karnivore het 'n hondagtige voorkoms en voed opportunisties op oorblyfsels van diere wat deur groter karnivore en weggooi-huisvee-karkasse gepredateer is.

Die verskaffing van karkasverwyderingsdienste deur gestreepte hiënas is veral belangrik in die studiegebied weens die groot aantal vee en swak sanitasie. Die storting van karkasse in oop gebiede en langs paaie hou 'n ernstige afvalbestuurskwessie in, wat die streek kwesbaar maak vir die verspreiding van soönotiese siektes.

Die ekonomiese bydraes van die opruimingsdienste wat deur gestreepte hiënas gelewer word, is deur die navorsers gekwantifiseer. Hulle het die waarde van karkas wegdoen deur twee metodes geskat: elektriese verassing en brandstapel. Die bevindinge het aan die lig gebring dat gestreepte hiënas ongeveer 4.4 persent van vee-karkasafval, altesaam 23 ton, uit die studiegebied se jaarlikse afvalgenerering van 525 ton verwyder het. Die verwyderingskoste van hierdie afval is bereken op $7095 vir elektriese verassing en $49,665 vir brandstapel.

Die studie stel voor dat die geldelike voordele wat geïdentifiseer is, deur bosbeamptes aangewend kan word vir die bestuur van gestreepte hiënas en hul habitatte. Die evalueringsmetode wat in hierdie studie gebruik word, kan ook toegepas word in ander gebiede wat uitdagings in die wegdoening van vee-karkas in die gesig staar, tot voordeel van aasdiere soos jakkalse en jakkalse.

Oor die algemeen beklemtoon die begrip van die ekonomiese waarde van opruimingsdienste wat deur gestreepte hiënas verskaf word die belangrikheid van hierdie diere in die handhawing van gesonde landskappe en moedig 'n herevaluering aan van die negatiewe persepsie wat dikwels met hulle geassosieer word. Deur vee-afval te verbruik, spaar gestreepte hiënas nie net gemeenskappe geld nie, maar dra ook by tot siektevoorkoming en voedingstofsiklusse in ekosisteme.

