Saturnus se ringe: 'n jong en dinamiese skepping

Navorsers het 'n simulasie voltooi wat ondersteuning bied vir die teorie dat Saturnus se ikoniese ringe honderde miljoene jare gelede ontstaan ​​het, eerder as miljarde. Die studie, gepubliseer in The Astrophysical Journal, bied die idee dat die ringe in die onlangse verlede gevorm is deur die botsing van twee ysige mane. Hierdie simulasie bied 'n blik op 'n potensieel chaotiese gebeurtenis, waar soliede liggame verander in 'n kolkende, vloeibare skyf van puin wat die gasreus omring.

Wetenskaplikes het eenkeer geglo dat Saturnus se ringe miljarde jare oud was, maar bewyse van die Cassini-ruimtetuig het hierdie idee weerspreek. Die ringe het te blink en skoon voorgekom om vir so 'n lang tydperk te hou, wat daarop dui dat hulle meer onlangs gevorm het. Deur die oorsprong van Saturnus se ringe te verstaan, kan wetenskaplikes insig kry in die vorming van ander planete en mane.

Die simulasie wat deur dr. Jacob Kegerreis en sy kollegas van NASA se Ames-navorsingsentrum uitgevoer is, het die hipotese getoets dat die ringe deur die botsing van twee mane geskep is. Die span het bevind dat die impak tussen die mane 'n oorvloed van bevrore puin sou veroorsaak het wat die grens, bekend as die Roche-grens, oorgesteek het. Hierdie rommel kan dan ophoop en die ringe vorm soos ons dit vandag sien. Boonop het die oorblywende skerwe moontlik met ander satelliete gebots, wat bygedra het tot die skepping van nuwemane.

Hierdie navorsing het ook implikasies vir die studie van Saturnus se mane. As die ringe jonger is as wat voorheen geglo is, kan dit die potensiële bewoonbaarheid van sommige van die mane beïnvloed. Wetenskaplikes het bespiegel dat sommige van Saturnus se mane ondergrondse oseane kan hê wat lewe kan onderhou. As hierdie mane egter wel jonger is, kan die kanse op lewe daar verminder word.

Alhoewel hierdie studie nie 'n definitiewe antwoord op die oorsprong van Saturnus se ringe verskaf nie, beklemtoon dit hul dinamiese en voortdurend veranderende aard. In plaas daarvan om statiese versierings te wees, is die ringe kortstondige strukture wat voortdurend ontwikkel. Om die vorming van Saturnus se ringe te verstaan, stel wetenskaplikes in staat om die dramatiese prosesse wat ons sonnestelsel vorm, te waardeer.

Bronne:

– Die Astrofisiese Tydskrif

– NASA se Ames-navorsingsentrum