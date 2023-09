NASA-navorsing onthul die oorsprong van Saturnus se ringe

Nuwe navorsing wat deur NASA en sy vennote gedoen is, het lig gewerp op die oorsprong van Saturnus se ikoniese ringe. Die studie dui daarop dat die ringe kon gevorm het uit die oorblyfsels van twee ysige mane wat honderde miljoene jare gelede gebots en verpletter het.

Die navorsers het gevorderde simulasies gebruik om verskillende botsingscenario's tussen voorlopermane te herskep. Hierdie simulasies is uitgevoer teen 'n resolusie wat meer as 100 keer hoër is as vorige studies, met behulp van die oopbron-simulasiekode, SWIFT.

Saturnus se ringe woon binne die Roche-grens, wat die verste afstand van 'n planeet is waar sy gravitasiekrag sterk genoeg is om groter liggame rots of ys uitmekaar te breek. Deur byna 200 simulasies van die botsingsgebeurtenis het die navorsers ontdek dat verskeie botsingscenario's die regte hoeveelheid ys in Saturnus se Roche-grens kan strooi en uiteindelik sy ringe kan vorm.

’n Interessante bevinding uit die navorsing is die afwesigheid van rots in Saturnus se ringe. Volgens Vincent Eke, 'n medeprofessor aan die Durham Universiteit en 'n mede-outeur van die studie, het die botsing tussen die ysige stammane gelei tot die verspreiding van rots op 'n meer gekonsentreerde wyse, terwyl ysdeeltjies wyer versprei is.

Die navorsers veronderstel dat die botsing tussen die twee mane deur die subtiele gravitasie-effekte van die Son beïnvloed is. Met verloop van tyd het hierdie effekte die mane se wentelbane om Saturnus gedestabiliseer, wat veroorsaak het dat hul paaie kruis en 'n hoëspoed-impak tot gevolg gehad het.

Die span se bevindinge is in The Astrophysical Journal gepubliseer, wat waardevolle insigte verskaf het oor die vorming en evolusie van Saturnus se manjifieke ringe.

