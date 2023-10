'n Seldsame ringvormige sonsverduistering om deur die VSA te gaan

’n Seldsame ringvormige sonsverduistering sal op Saterdag 14 Oktober plaasvind en sy pad oor die Verenigde State maak. Die verduistering sal sigbaar wees in alle kontinentale state, insluitend Alaska. In Suidwes-Virginië word daar egter verwag dat verspreide buie die uitsig van die gedeeltelike verduistering sal belemmer.

'n Ringvormige verduistering vind plaas wanneer die maan voor die son verbygaan, wat 'n tydelike verduistering van daglig veroorsaak. Tydens hierdie spesifieke verduistering sal die maan verder van die aarde af wees, wat dit kleiner as die son laat lyk. Dit gee dit die naam "ringvormig" en skep 'n "ring van vuur"-effek soos die son agter die maan verlig.

Die pad van die verduistering sal oor die Wes-VSA beweeg, begin in Suid-Oregon en voortgaan deur Texas. In Roanoke sal die son hoogstens ongeveer 40% verduister wees. Die hele geleentheid sal 2 uur en 48 minute neem van begin tot einde. Die maan sal net voor die middag EDT voor die son begin beweeg, met die maksimum verduistering wat omstreeks 1:15 plaasvind. Die derde en laaste kontak van die maan en son sal net voor 3:00 plaasvind.

Die verduistering sal deur die weer beïnvloed word, aangesien 'n koue front na verwagting verspreide buie na die streek sal bring. Bewolkte lug sal waarskynlik die uitsig van die verduistering vir die grootste deel van die naweek blokkeer. Selfs met wolkbedekking kan die effense dagdonkerte wat met verduisterings geassosieer word, egter steeds merkbaar wees.

Vir diegene wat die ringvormige verduistering kan aanskou, is dit belangrik om gespesialiseerde oogbeskerming te dra wat ontwerp is vir sonbesigtiging wanneer jy direk na die son kyk. Sonsverduisteringbrille moet gebruik word en is nie gelykstaande aan sonbrille nie. Om na die son te kyk deur 'n kameralens, teleskoop of verkyker is ook hoogs ontmoedig, aangesien die gekonsentreerde sonstrale ernstige oogbesering kan veroorsaak.

As jy nie jou verduisteringbril van die 2017-verduistering kan vind nie, het die Space Science Institute 5-miljoen son-kykglase oor 10,000 XNUMX biblioteke in die VSA versprei Sommige plaaslike biblioteke sal glase versprei terwyl voorraad hou.

As hierdie naweek se ringvormige verduistering nie in jou area sigbaar is nie, hoef jy nie bekommerd te wees nie. Nog 'n totale sonsverduistering sal na verwagting volgende jaar in April plaasvind, wat sy pad van Texas deur Maine maak. In Roanoke sal ongeveer 88% van die son tydens hierdie gebeurtenis op 8 April 2024 deur die maan bedek wees.

Bron: WDBJ

Definisies:

’n Ringvormige sonsverduistering vind plaas wanneer die maan voor die son verbybeweeg, wat ’n “ring van vuur”-effek skep soos die son agter die maan verlig.

Sonsverduisteringbril is gespesialiseerde oogbeskerming wat ontwerp is vir sonbesigtiging, wat nodig is om 'n mens se oë te beskerm wanneer jy direk na die son kyk tydens 'n verduistering.