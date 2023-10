Rekenaars bepaal oorsaak van uitsterwing van dinosourusse

'n Groep navorsers van Dartmouth College het 'n Bayesiaanse inversiemodelleringsmetode gebruik om die mees waarskynlike oorsaak van die Kryt-Paleogeen-uitsterwingsgebeurtenis te bepaal, wat die dinosourusse uitgewis het. Deur geologiese en klimaatdata te ontleed, het die navorsers 'n scenario ontwikkel wat ooreenstem met die fossielrekord. Hul onbevooroordeelde rekenaarmodel het bepaal dat gasse wat vrygestel is deur die Deccan Traps-skildvulkaan oor 'n tydperk van 300,000 XNUMX jaar genoeg was om die uitwissingsgebeurtenis te veroorsaak. Hierdie onbevooroordeelde benadering bied nuwe insigte oor die oorsaak van die dinosourusse se ondergang.

Kinders met outisme en ADHD sukkel om BPA skoon te maak

Daar is gevind dat bisfenol A (BPA), 'n chemiese verbinding wat gebruik word in die vervaardiging van plastiek, endokriene-ontwrigtende effekte het. 'n Onlangse studie het getoon dat kinders met outismespektrumversteuring en aandagafleibaarheid-hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) 'n verminderde vermoë het om BPA uit hul stelsels te verwyder. Hierdie bevinding is betekenisvol met inagneming van die toename in diagnoses vir beide toestande oor die jare. Alhoewel dit onwaarskynlik is dat BPA-blootstelling die enigste oorsaak van hierdie afwykings is, kan dit bydra tot hul ontwikkeling.

Nuwe tegniek toon belofte in die behandeling van PFAS-gifstowwe in grondwater

'n Groep navorsers aan die Ohio State University het 'n nuwe tegniek ontwikkel om per- en polifluoroalkyl stowwe (PFAS) in besmette grondwater te behandel. PFAS-verbindings, bekend as "vir ewig chemikalieë" as gevolg van hul volharding in die omgewing, is gekoppel aan verskeie gesondheidskwessies. Die navorsers het ultraklankdegradasie gebruik om die chemiese bindings in fluortelomeersulfonate te verswak, 'n tipe PFAS wat algemeen in brandbestrydingsskuim voorkom. Hierdie tegniek toon potensiaal in die behandeling van beide PFAS-gifstowwe en farmaseutiese middels in munisipale kraan- en afvalwater.

NASA se Time-lapse-video wys sterre oorblyfsels

NASA het 'n tydsverloopvideo vrygestel wat die oorblyfsels van 'n ster vertoon wat 20,000 XNUMX jaar gelede ontplof het. Met behulp van die Hubble-ruimteteleskoop het sterrekundiges 'n gedeelte van die uitdyende supernovaborrel in die Cygnus-lus-newel waargeneem. Die tydsverloop-beeldmateriaal onthul dat die flenters van die ster teen 'n spoed van 'n halfmiljoen myl per uur die ruimte insnel. Hierdie boeiende video bied 'n blik op die voortdurende ontploffing en verskaf waardevolle inligting oor sterre-oorblyfsels.

Die gevolge van oneerlikheid

'n Nuwe verskynsel genaamd "eerlikheidsdrein" is deur sosiale wetenskaplike navorsers geïdentifiseer. Hierdie term verwys na die neiging van eerlike individue om weg te migreer van gebiede waar bedrog algemeen voorkom. Hierdie migrasie skep 'n siklus van dubbelsinnigheid, wat lei tot politieke leierskap van laer gehalte, verminderde verdienstegroei en verlaagde arbeidsproduktiwiteit. In Italië, byvoorbeeld, word valse geboorteregistrasies gebruik as 'n maatstaf van streeks eerlikheid. Diegene wat migreer van gebiede met 'n hoë kullery na gebiede met 'n lae kullery, is minder geneig om vervalste geboortesertifikate te hê. Om die gevolge van oneerlikheid te verstaan, kan strategieë vir die skep van meer eerlike gemeenskappe lei.

