Sterrestelsels gevorm in bars na die oerknal, studie bevind

Hierdie week het sterrekundiges wat die James Webb-ruimteteleskoop gebruik het, 'n interessante ontdekking gemaak oor die vorming van sterrestelsels. Die vroegste sterrestelsels in die heelal het te helder, massief en oud gelyk om so kort ná die Oerknal gevorm te word, wat 'n probleem vir die standaardmodel van kosmologie veroorsaak het. ’n Span fisici aan die Noordwes-Universiteit het egter rekenaarsimulasies gebruik om sterrestelselvorming te modelleer en gevind dat sterre in die modelheelal in sarsies gevorm het. Hierdie gebarste sterformasie het gelei tot lig van baie groter intensiteit as in moderne sterrestelsels soos Andromeda. Die uitbarsting van stervorming word gevolg deur supernovas, wat gas vrystel wat terugval in die sterrestelsel en 'n nuwe siklus van stervorming aandryf. Hierdie nuwe begrip van sterrestelselvorming kan implikasies hê vir ons begrip van die vroeë heelal.

KI leer om die Arcade Game Street Fighter te bemeester

Navorsers aan die Singapore Universiteit van Tegnologie en Ontwerp het 'n KI-stelsel opgelei om die klassieke arcade-speletjie Street Fighter te speel deur gebruik te maak van versterkingsleer. Vorige navorsing het getoon dat versterkingsleer gebruik kan word om KI te leer om vaardige menslike spelers in speletjies soos Skaak en Go te klop. In Street Fighter is die KI-stelsel van miljoene aanvanklike bewegings voorsien en met verloop van tyd het dit sy strategie en karakterbeweging aangepas om die voorafgeprogrammeerde teenstanders te verslaan. Die navorsers glo dat die resultate van hierdie studie toepassings kan hê in robotika, videospeletjie-ontwerp en outonome bestuur.

Geslagsvooroordeel in skaakranglys

’n Studie wat deur navorsers aan die Universiteit van New York gedoen is, het bewyse gevind van geslagsvooroordeel in die ranglys van jeugskaakspelers. Ouers en afrigters was meer geneig om die hoogste potensiaal van meisiespelers laer te rangskik as dié van seunspelers. Boonop was afrigters meer geneig om te glo dat vroulike spelers meer geneig was om die wedstryd te verlaat weens 'n gebrek aan vermoë. Hierdie vooroordele kan bydra tot die onderverteenwoordiging van vroue in skaak; tans is slegs 13% van die spelers van die Amerikaanse skaakfederasie vroue. Die studie het egter nie vooroordele gevind in die hulpbronne wat afrigters en ouers bereid is om in vroulike versus manlike spelers te belê nie.

Die uitdagings van seekoei-vegetarisme

Navorsers aan die Universiteit van Zürich het ontdek dat seekoeie uitdagings in die gesig staar om doeltreffende vegetariërs te wees as gevolg van die grootte en rangskikking van hul tande. Seekoeie het groot kake en kan hulle tot byna 180 grade oopmaak, met hul tande as wapens. Die grootte en rangskikking van hul tande verhoed egter dat hulle hul kake van kant tot kant maal, wat die kou van plantegroei moeilik maak. Hierdie ondoeltreffendheid om te kou het moontlik bygedra tot hul moderne semi-akwatiese leefstyl.