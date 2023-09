Spinnekop-sy gesintetiseer deur geneties gemodifiseerde sywurms, om spinnekoppe te omseil

Wetenskaplikes het spinnekoppe suksesvol omseil in die vervaardiging van spinnekop-sy deur sywurms geneties te modifiseer met behulp van CRISPR-Cas9. Spinnekop sy is bekend vir sy merkwaardige meganiese eienskappe, soos hoë treksterkte, rekbaarheid, taaiheid en kleefvermoë. Hierdie vooruitgang in materiaalwetenskap maak verskeie moontlikhede oop, insluitend die ontwikkeling van duursame en gemakliker klere, nuwe soorte koeëlvaste wapenrusting en biomediese toepassings.

Spinnekoppe se produksie deur spinnekoppe is beperk tot spesifieke doeleindes. Daarom het navorsers probeer om 'n meer voldoenende bron van spinnekop te vind. Golden retrievers kan dalk in gedagte kom as 'n moontlikheid, maar navorsers in China het sywurms gekies weens verskeie noodsaaklike redes. Die geneties gemodifiseerde sywurms produseer spinnekop sy, wat hulle ideale syprodusente maak.

Osiris-Rex-ruimtetuig om asteroïdemonster na die aarde te lewer

Die Osiris-Rex-ruimtetuig gaan 'n monster van die 101955 Bennu-asteroïde na die aarde aflewer. Die ruimtetuig het, nadat dit 'n afstand van 4 miljard myl afgelê het, suksesvol 'n halfpond ruimterommel van Bennu versamel deur 'n monsterkapsule wat met 'n valskerm laat val het. Hierdie missie het ten doel om waardevolle insigte te verskaf oor die oorsprong van ons sonnestelsel.

Bennu word beskou as 'n potensieel gevaarlike voorwerp en deel van die Apollo-groep van koolstofhoudende asteroïdes wat oor die aarde kruis. Daar is 'n klein kans dat dit die aarde tussen 2178 en 2290 sal beïnvloed. Deur die monster te bestudeer, hoop navorsers om 'n beter begrip van die sonnestelsel se geskiedenis te kry.

Helder kleur in primate dien sosiale kommunikasie doeleindes

Terwyl soogdiere tipies meer gedempte kleure vertoon, is daar uitsonderings onder primate. ’n Studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Bristol gedoen is, dui daarop dat helder kleure by sommige primate dien as ’n vorm van sosiale kommunikasie binne spesies wat nie goeie kleurvisie het nie. Hierdie helder kleur dra inligting oor wat verband hou met vrugbaarheid en sosiale hiërargie.

Voorheen is geglo dat helder kleur by soogdiere ooreenstem met verbeterde kleurvisie. Hierdie studie daag egter daardie aanname uit en verskaf nuwe insigte rakende die gebruik van kleur in primaat sosiale kommunikasie.

Heroorweging van ekonomiese groei: Degrowth and Groei

Aangesien klimaatsverandering uitdagings aan die globale ekonomie en menslike oorlewing stel, het beleidmakers gepleit vir "groen groei" as 'n oplossing. Hierdie konsep dui daarop dat dit moontlik is om ekonomiese groei te behaal terwyl kweekhuisgasvrystellings verminder word en volhoubaarheid bevorder word. 'n Groeiende aantal akademici spreek egter skeptisisme jeens hierdie benadering uit.

In plaas daarvan stel sommige akademici alternatiewe paradigmas voor. Een so 'n paradigma is "degrowth", wat 'n beplande vermindering in materiaalverbruik bepleit. Nog 'n perspektief is "groei", wat volhoubaarheid beklemtoon sonder om net op BBP-groei te fokus. Hierdie alternatiewe benaderings het ten doel om die omgewings- en sosiale gevolge van tradisionele ekonomiese groeimodelle aan te spreek.

Hongeriger supermassiewe swart gate: vinniger materieverbruik

Onlangse navorsing van die Noordwes-Universiteit dui daarop dat supermassiewe swart gate omliggende materie vinniger kan verteer as wat voorheen gedink is. Hierdie swart gate verdraai die omliggende ruimte-tyd, wat veroorsaak dat die aanwasskyf in binne- en buiteringe versnipper word. Soos die binneste ring verorber word, vul die buitenste skyf die verbruikte materiaal aan, wat 'n voortdurende proses tot gevolg het.

Hierdie bevinding daag die bestaande modelle uit wat 'n veel langer verbruiksproses voorstel. As die teorie korrek is, neem 'n volledige siklus van materieverbruik maande, in plaas van die honderde jare wat voorheen beraam is.

