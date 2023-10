Ringvormige verduistering vanuit die ruimte gesien deur aardwaarnemingsatelliete

’n Ringvormige verduistering wat op 14 Oktober plaasgevind het, het ’n skouspelagtige hemelverskynsel verskaf aangesien die maan die middel van die son geblokkeer het, wat gelei het tot ’n vurige ring van lig om sy rande. Die verduistering is waargeneem deur aardwaarnemingsatelliete wat deur die Nasionale Oseaniese en Atmosferiese Administrasie (NOAA) bedryf is, insluitend GOES-Oos en GOES-Wes.

Alhoewel die ringvormige verduistering as 'n goue ring van die grond af verskyn het, het die beelde wat deur die NOAA-satelliete vasgelê is, 'n donkerder en meer onheilspellende skaduwee oor die Aarde se oppervlak geopenbaar. Hierdie skaduwee is geskep deur die maan wat langs die pad van die verduistering voor die son verbygegaan het.

Die ringvormige verduistering het in Oregon begin voordat dit oor verskeie state in die Verenigde State beweeg het, toe die Golf van Mexiko oorgesteek het na Mexiko, Sentraal-Amerika en oor die Atlantiese Oseaan geëindig het. Die satelliete het tydverloop-beeldmateriaal vasgevang wat wys hoe die maan se skaduwee skuins oor die Aarde beweeg van links bo na regs onder.

Die Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) by Colorado State University het ook beelde van die GOES-West-satelliet geplaas, wat 'n ander perspektief van die verduistering gehad het. Hierdie beelde het gewys hoe die maan se skaduwee van die westelike VSA na Suid-Amerika beweeg.

’n Ringvormige verduistering vind plaas wanneer die maan verder van die aarde se oppervlak is, wat lei tot sy kleiner grootte in vergelyking met die son. As gevolg hiervan blokkeer die maan nie die son heeltemal nie, wat die verstommende "ring van vuur"-effek skep.

Hierdie ringvormige verduistering het gedien as 'n boeiende opwarming vir die totale sonsverduistering wat op 8 April 2024 in die VSA sigbaar sal wees. Tydens die komende totale verduistering sal die maan die son ten volle verduister, en die pad van totaliteit sal strek vanaf Mexiko deur die VSA Noordoos en in Kanada.

