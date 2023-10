Die ontstellende verlies van Antarktiese ysrakke wat deur satellietwaarnemings aan die lig gebring is

Satellietwaarnemings het die afgelope 25 jaar 'n kommerwekkende verlies aan ysdigtheid by Antarktika se ysrakke aan die lig gebring, wat die versnellende impak van klimaatsverandering onderstreep. Die studie, wat 100,000 1 satellietradarbeelde van die Europese Ruimte-agentskap se Copernicus Sentinel-40- en CryoSat-sendings ontleed het, het bevind dat meer as 1997% van Antarktika se drywende ysrakke aansienlik afgeneem het sedert 162. Uit die 71 Antarktiese ysrakke wat ervaar is, 'n afname in volume, wat gelei het tot 'n totale verlies van ongeveer 8.3 triljoen ton ys gedurende die studieperiode.

Die bevindinge beklemtoon die potensiële implikasies van hierdie ysverlies. As die uitbreidings van Antarktika se land-gebaseerde ysplate, dien ysrakke as 'n versperring wat die vloei van ys in die see vertraag en sodoende gletsers stabiliseer. Die verlies van ysrakke dra egter nie net by tot stygende seevlakke nie, maar ook tot versnelde ysverlies in die vorm van gletservarswater wat in die see vloei. Hierdie dubbele impak hou 'n aansienlike risiko in.

Die studie het aan die lig gebring dat die smelt van ysrakke gelei het tot die vrystelling van ongeveer 74 triljoen ton vars smeltwater in die see. Hierdie invloei van smeltwater kan seesirkulasie beïnvloed, wat 'n belangrike rol speel in die regulering van globale temperatuur en die ondersteuning van waterlewe.

Die navorsing het ook 'n komplekse prentjie van ysverlies in Antarktika getoon. Ysrakke aan die westekant van die vasteland, wat weens verskillende strome en winde aan warmer water onderwerp is, het groter ysverlies ervaar in vergelyking met dié aan die oostelike kant. Die Getz-ysbank, die grootste in Antarktika, het sedert 2 1997 triljoen ton ys verloor, met sowat 5% van die verlies wat toegeskryf word aan ys wat weggebreek en in die see ingedryf het. Die oorblywende 95% van die verlies was as gevolg van smelting aan die basis van die ysbank.

Die studie kom tot die gevolgtrekking dat byna die helfte van die ysrakke in Antarktika krimp sonder enige teken van herstel, wat daarop dui dat hulle nie regenereer onder die druk van 'n warm klimaat nie. Dit beklemtoon die dringende behoefte aan volgehoue ​​satellietmonitering van Antarktika, soos die Copernicus Sentinel-1- en CryoSat-missies, om die veranderinge wat in hierdie afgeleë poollandskap plaasvind, op te spoor en te verstaan.

