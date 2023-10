Deep Space Climate Observatory neem skouspelagtige foto van sonsverduistering vas

Die Deep Space Climate Observatory (DSCOVR)-satelliet, 'n gesamentlike poging deur NASA, die Nasionale Oseaniese en Atmosferiese Administrasie (NOAA), en die Amerikaanse lugmag, het onlangs 'n merkwaardige foto geneem van die "ring van vuur" sonsverduistering wat plaasgevind het op 14 Oktober 2023. Hierdie verduistering het miljoene lugkykers regoor die Amerikas betower, en DSCOVR se unieke perspektief van byna 1 miljoen myl weg het 'n asemrowende uitsig gebied.

Die beeld wat deur DSCOVR geneem is, wys ons planeet, met sy lewendige blou skakerings, teen die groot swartheid van die ruimte. 'n Groot gedeelte van Noord-Amerika lyk egter gedemp as gevolg van die maan se donker skaduwee. Hierdie satelliet se hoofmissie is om die sonwind te monitor en ruimteweervoorspellings te verbeter. Daarbenewens gebruik dit NASA se Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) om die aarde waar te neem en verstommende gebeurtenisse soos die onlangse sonsverduistering vas te vang.

Sonsverduisterings vind plaas wanneer die maan tussen die aarde en die son in lyn is, wat sy skyf uit ons perspektief blokkeer. Hierdie belynings is relatief skaars, aangesien die maan se wentelbaan om ons planeet met ongeveer 5 grade gekantel is in vergelyking met die Aarde se wentelbaan om die son.

Tydens die onlangse verduistering het die maan en son gelyk of dit ongeveer dieselfde grootte in die aarde se lug was. Die maan se elliptiese wentelbaan het egter beteken dat dit nie die son heeltemal kon bedek nie, wat gelei het tot 'n ringvormige of "ring van vuur" verduistering. In hierdie tipe verduistering omring 'n helder ring lig die maanskyf. Diegene wat gelukkig genoeg was om binne die pad van annulariteit te wees, wat 130 myl breed was, het hierdie wonderlike verskynsel aanskou.

Benewens DSCOVR, het ander satelliete wat om die aarde wentel, ook beelde en video's van die verduistering vasgelê terwyl die maan se skaduwee oor die Verenigde State van die suidooste getrek het.

Bronne:

– Beeldkrediet: Brett Tingley/Space.com/Future

- NASA

– NOAA

– Amerikaanse lugmag