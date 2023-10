Satellietmonitering van mikrosistienrisiko in mere

'n Nuwe assesseringskema is ontwikkel om die menslike gesondheidsrisiko's van mikrosistiene in mere met behulp van satellietdata te monitor. Mikrosistiene, wat deur sianobakterieë tydens eutrofikasie en sianobakteriese bloeisels geproduseer word, hou 'n beduidende bedreiging vir drinkwaterveiligheid regoor die wêreld in. Die navorsers van die Nanjing Instituut vir Geografie en Limnologie van die Chinese Akademie vir Wetenskappe het satellietdata gebruik om die uitdaging om mikrosistiene direk op te spoor aan te spreek, aangesien hulle nie lig absorbeer of verstrooi nie.

In plaas daarvan het die navorsers 'n optiese watergehalteparameter geïdentifiseer wat as 'n surrogaat vir mikrosistiene kan dien. Hulle het gevind dat phycocyanin - 'n pigment uniek aan sianobakterieë en reageer op soortgelyke omgewingsfaktore as mikrosistiene - as 'n aanwyser gebruik kan word. Deur middel van 'n twee-stadium afstandwaarneming assesseringskema, het die navorsers 'n model ontwikkel om die fisosianienkonsentrasie te skat en daarna mikrosistiengesondheidsrisiko's met behulp van die gevaarkwosiëntmetode te assesseer.

Deur hierdie assesseringskema op mere in Oos-China toe te pas, het die navorsers ontdek dat die meeste groot mere hoë risiko's van mikrosistiene ten minste een keer binne 'n pixel area van 300m×300m ervaar het. Die frekwensie van hoë risiko's was egter relatief laag, wat slegs sowat 1% in die meeste watergebiede uitmaak. Dit impliseer dat, vanuit 'n mikrosistien-perspektief, die meeste waterliggame steeds as drinkwaterbronne beskou kan word, maar voorsorgmaatreëls moet getref word teen sianobakteriese bloeisels.

Die studie beklemtoon die potensiaal van satellietafstandwaarneming in die monitering en assessering van mikrosistienrisiko's, wat bydra tot die doelwit om veilige en bekostigbare drinkwater te verseker, soos uiteengesit in die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwit 6.1.

