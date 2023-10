Sterrekundiges is bekommerd oor satellietkonstellasies se impak op waarneming van die naghemel

’n Span internasionale wetenskaplikes, insluitend navorsers van Imperial College in Londen, het kommer uitgespreek oor groot satellietkonstellasies wat om die Aarde wentel en hul potensiaal om astronomiese waarnemings te ontwrig. Die navorsers het 'n referaat in die joernaal Nature gepubliseer, wat fokus op die prototipe satelliet BlueWalker 3, wat deel is van AST SpaceMobile se beplande satellietkonstellasie vir globale mobiele en breëbanddienste.

Waarnemings van BlueWalker 3 het aan die lig gebring dat dit een van die helderste voorwerpe in die naghemel was, en selfs al die helderste sterre uitgestraal het. Gegewe die relatief naby-aan-aarde ligging en grootte van hierdie satellietkonstellasies, is sterrekundiges bekommerd oor hul impak op naghemelwaarnemings en radio-astronomie.

Die naghemel dien as 'n unieke laboratorium vir wetenskaplike eksperimente wat nie in terrestriële laboratoriums uitgevoer kan word nie. Dit het ook kulturele betekenis en moet beskerm word tot voordeel van die samelewing en toekomstige geslagte, volgens Dave Clements, 'n fisikus van Imperial College in Londen.

Data wat van verskeie webwerwe wêreldwyd ingesamel is, insluitend Chili, die VSA, Mexiko en Aotearoa Nieu-Seeland, het BlueWalker 3 se helderheid bevestig en het sterrekundiges in staat gestel om sy baan oor tyd te bereken. Hierdie inligting help sterrekundiges om die teenwoordigheid van hierdie satelliete in hul data te verwag of, ideaal gesproke, dit heeltemal te vermy.

Dit is egter 'n uitdaging om die helderheid van satellietkonstellasies te versag, en dit behels dikwels die maskering van hul posisie, wat lei tot die verlies van waardevolle data. Boonop hou BlueWalker 3 se nabye golflengtes aan dié wat in radioteleskope waargeneem word 'n bedreiging vir radio-astronomie in.

Die satelliet stuur aktief teen radiofrekwensies naby dié wat vir radio-astronomie gereserveer is. Bestaande sterrewagbeskerming teen radio-interferensie is dalk nie voldoende nie, en vereis dus verdere navorsing om doeltreffende strategieë te ontwikkel om teleskope te beskerm teen die toenemende aantal satelliete wat geskeduleer is vir lansering in die komende jare, soos gesê deur Mike Peel, medeleier van CPS se Sathub-inisiatief.

Terwyl satellietkonstellasies deurslaggewend is vir globale kommunikasieverbeterings, belemmer hul inmenging met astronomiese waarnemings die vordering in die verstaan ​​van die heelal. Die ontplooiing van hierdie konstellasies moet gedoen word met noukeurige oorweging van hul newe-effekte, en pogings moet aangewend word om hul impak op sterrekunde te verminder.

Bronne:

– Nature Journal (bronartikel)