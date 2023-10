Satelliet skyn helderder as sterre, wek kommer vir sterrekundiges

’n Satelliet wat onlangs gelanseer is, Bluewalker 3, het helderder geword as die meeste sterre in die lug, wat kommer by sterrekundiges laat ontstaan ​​oor die gebrek aan regulering en die toenemende aantal satellietlanserings. Die satelliet, wat in September 2022 deur AST SpaceMobile gelanseer is, skyn teen dieselfde intensiteit as die agtste helderste ster wanneer dit ten volle ontplooi is en word honderde kere helderder as internasionale aanbevelings. Sy eienaars het planne om ten minste 100 meer satelliete die ruimte in te lanseer.

Die helder voorkoms van Bluewalker 3 is te danke aan sy 64 vierkante meter kommunikasie-skikking, wat sonlig weerkaats. Die satelliet, wat as 'n prototipe vir die Bluebird gedien het, was bedoel om mobiele verbinding te verbeter. Die satelliet se helderheid het navorsers van die Universiteit van Auckland en die Universiteit van Canterbury egter aangespoor om kritiese evaluering van die uitwerking van satelliete op die ruimte en die Aarde se omgewings tydens die lanseringsproses aan te beveel. Die Amerikaanse regering se aanspreeklikheidskantoor het ook hierdie kwessie gemerk.

Sterrekundiges het hul kommer uitgespreek oor die impak op hul waarnemings. Philip Diamond, direkteur-generaal van die SKA-sterrewag, het die uitdaging beklemtoon om frekwensies wat aan selfone toegewys is, selfs in radiostil sones waar te neem. Hy het gesê dat satelliete soos Bluewalker 3 die potensiaal het om hierdie situasie te vererger en hul vermoë om wetenskaplike navorsing te doen in gevaar te stel indien dit nie behoorlik versag word nie.

Waarnemings vanaf verskeie plekke, insluitend Chili, die Verenigde State, Mexiko, Nieu-Seeland, Nederland en Marokko, het die uitsonderlike helderheid van Bluewalker 3 bevestig. Hierdie waarnemings toon dat die satelliet gereeld die maksimum helderheid vir lae-baan-satelliete oorskry. die Internasionale Astronomiese Unie honderde kere. Die helderheid van sulke satelliete laat dikwels spore in beelde wat deur hoë-aangedrewe teleskope geneem is, wat die uitsig van sterre en sterrestelsels belemmer.

Die vinnig toenemende aantal satelliete in die lug vererger die kwessie. Die Europese Ruimte-agentskap skat dat daar elke jaar tussen 60 en 90 satellietlanserings is, met sommige maatskappye wat tot 50 satelliete in 'n enkele lansering lanseer. Met planne om nog 30,000 1,700 satelliete in die volgende dekade te lanseer, het Starlink, onder leiding van Elon Musk, reeds meer as XNUMX XNUMX satelliete in 'n wentelbaan gestuur. Hierdie tendens, saam met ander maatskappye en lande wat hul eie netwerke bekendstel, stel uitdagings vir astronomiese waarnemings.

Die kommer oor ongereguleerde satellietlanserings vra vir die oplegging van streng riglyne. Die huidige ruimtebestuur volg 'n losse verdrag van beginsels, wat ruimte vry maak vir alle lande om te verken, terwyl massavernietigingswapens uit 'n wentelbaan verbied word. Die gebrek aan spesifieke regulasies vir satelliethelderheid en interferensie belemmer egter die vordering van astronomiese navorsing. Aangesien die globale ruimtebedryf aanhou groei en moontlik $1 triljoen teen 2030 bereik, is dit van kardinale belang om hierdie bekommernisse aan te spreek en 'n balans te vind tussen tegnologiese vooruitgang en wetenskaplike verkenning.

