The Night Sky in October: Planetary Alignments and Eclipses

In Oktobermaand kan lugkykers uitsien na verskeie opwindende hemelse gebeurtenisse. Soos die maand begin, is die maan net verby vol en kan dit langs Jupiter, wat drie grade suid is, gesien word. Die volgende dag verskyn Uranus ook drie grade suid van die maan, maar die helderheid van die maan kan dit dalk moeilik maak om hierdie planete waar te neem.

Op die aand van 2 Oktober kan die maan net suid van die Pleiades gevind word, ongeveer 1.1 grade weg. Soos die maand vorder, sal Pollux op 1.4 Oktober 7 grade noord van die maan wees, en Venus sal sigbaar wees in die vroeë oggendhemel, geleë ses grade suid van 'n dun sekelmaan op 10 Oktober.

15 Oktober merk die koms van die herfsverduisteringseisoen, wat begin met 'n ringvormige sonsverduistering. Tydens hierdie gebeurtenis sal die maan nie die son heeltemal bedek nie, wat lei tot 'n ringvormige ringvormige ring om die son se rand. Hierdie verduistering sal regdeur die Westelike Halfrond sigbaar wees.

Ná die verduistering sal Mars op 15 Oktober langs die maan geleë wees, hoewel die maan se dun halfmaanfase dit dalk moeilik kan raaksien. Op 18 Oktober sal die maan 0.8 grade noord van Antares wees, en op 24 Oktober sal Saturnus drie grade noord wees, met Neptunus wat op 1.5 Oktober 25 grade noord verskyn.

28 Oktober bring 'n volmaan en nog 'n verduistering, maar hierdie keer sal dit net in die Oostelike Halfrond sigbaar wees. Op 29 Oktober sal Jupiter en Uranus weer drie grade suid wees, en die maand word afgesluit met die Pleiades wat 1.1 grade noord van die maan geleë is.

Terwyl Mercurius verduister bly deur die helder oggendskemering en te naby aan die son om gesien te word, skyn Venus helder as die "Môrester" in die suidooste voor sonop. Op 10 Oktober sal die sekelmaan by Venus verbygaan, vergesel van die teenwoordigheid van Regulus, die helder ster in die sterrebeeld Leeu.

Wat Mars betref, bly dit te naby aan die son om waarneembaar te wees, terwyl Jupiter die naghemel oorheers en deur die nag al hoe helderder en duideliker word. Saturnus, hoog in die naghemel, bied 'n wonderlike geleentheid vir teleskoopkykers om die skoonheid van die Geringde Planeet te aanskou en moontlik sommige van sy mane teen die donker agtergrond te sien. Uranus en Jupiter kan ook twee keer in die maand saam met die maan gesien word.

Laastens kan Neptunus, wat onlangs opposisie geslaag het, vir die grootste deel van die nag met behulp van optiese instrumente waargeneem word. Daarbenewens kan die diereriemlig, 'n dowwe gloed wat veroorsaak word deur sonlig wat interplanetêre stof verstrooi, voor die oostelike oggendskemering vir die middel twee weke van Oktober gesien word.

Met hierdie opwindende hemelse gebeurtenisse wat plaasvind, is sterrekunde-entoesiaste hierdie maand in vir 'n bederf. Of dit nou planetêre belynings, verduisterings aanskou of die naghemel met 'n teleskoop verken, daar is baie om te ontdek en oor te verwonder.

Bron: James Edgar, redakteur van die Observer's Handbook, Royal Astronomical Society of Canada

Definisies:

– Hemelgebeurtenisse: Verskynsels wat in die lug voorkom, soos planetêre belynings, verduisterings en die beweging van hemelliggame.

– Ringvormige sonsverduistering: 'n Soort sonsverduistering waar die maan nie die son heeltemal bedek nie, wat 'n ringagtige vorm van sonlig om die maan se rand tot gevolg het.

– Opposisie: Die belyning van 'n planeet met die Aarde en die son, met die Aarde tussen die twee.

– Zodiakale lig: ’n Dowwe, keëlvormige gloed wat langs die ekliptika (die pad van die son, maan en planete) na sononder of voor sonop verskyn.

– Royal Astronomical Society of Canada (RASC): ’n Organisasie wat toegewy is aan die bevordering en bevordering van sterrekunde in Kanada.

