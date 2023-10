Duld dubbelsinnigheid in 'n veranderende wêreld: lesse van Sasha Sagan

Bekende skrywer Sasha Sagan, dogter van die ontslape sterrekundige Carl Sagan, het 'n kragtige hooftoespraak gelewer by The 2023 Korea Herald Humanity In Tech-geleentheid, wat die belangrikheid beklemtoon het om dubbelsinnigheid in 'n vinnig veranderende wêreld te omhels. Sagan het beklemtoon dat onsekerheid dikwels tot onrus en angs kan lei, veral gedurende onstuimige tye.

Sagan het erken dat mense nog altyd deur die onbekende geïntrigeer was, maar ook daardeur gekwel. Ons onvermoë om die toekoms te voorspel het 'n konstante bron van stres geword. In reaksie op hierdie onsekerheid het Sagan opgemerk dat mense dikwels swart en wit antwoorde soek as 'n manier om sekuriteit te vind, selfs al is hierdie antwoorde net plekhouers.

Sagan het egter beklemtoon dat in die lig van die groot moontlikhede wat die heelal bied, die mensdom moet daarna streef om die onbekende met selfvertroue te omhels. Sy het op die terrein van die wetenskap gebruik gemaak om haar punt te illustreer, en verduidelik dat selfs die mees gevestigde wetenskaplike teorieë altyd ruimte laat vir verandering en verdere begrip. Sagan het besin oor haar pa se filosofie van bewysgebaseerde denke, wat die strewe na kennis eerder as blinde geloof beklemtoon het.

Sagan het ook tydens haar toespraak hulde gebring aan haar pa se werk. Carl Sagan, wyd erken as een van die mees bekroonde sterrekundiges van die 20ste eeu, het gepleit vir die omhelsing van die onbekende. Hy het hom daarvan weerhou om oorhaastige antwoorde op komplekse vrae te bied, soos die bestaan ​​van buiteaardse wesens. Sagan het haar pa se bewysgebaseerde benadering om die wêreld te verstaan, bewonder.

Sagan het afgesluit deur die paradoks wat die mensdom in die gesig staar te beklemtoon: namate ons begrip van die heelal verdiep, voel ons dikwels toenemend klein en onbeduidend. Tog het sy die belangrikheid van geduld en aanpasbaarheid beklemtoon in die soeke na die regte antwoorde. Aanpassing by nuwe inligting kan uitdagend wees, maar dit is noodsaaklik vir groei en vooruitgang.

In 'n wêreld van vinnige verandering en onsekerheid herinner Sagan se boodskap ons daaraan dat die omhelsing van dubbelsinnigheid nie net nodig is nie, maar ook noodsaaklik is vir persoonlike en sosiale ontwikkeling. Deur ons beperkte kennis te erken en oop te wees vir nuwe moontlikhede, kan ons die onbekende met selfvertroue en veerkragtigheid navigeer.

Bronne:

– Sagan, S. (2023). Hooftoespraak by The 2023 Korea Herald Humanity In Tech-geleentheid.

– Carl Sagan, Ann Druyan. (1980). Kosmos: 'n Persoonlike Reis.

– Carl Sagan. (1980). Kosmos.