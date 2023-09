Sarah Abo se boeiende onderhoud met ruimtevaarder Michael Collins

In 'n onlangse onderhoud het die joernalis Sarah Abo die voorreg gehad om met ruimtevaarder Michael Collins te praat, die vlieënier van NASA se Apollo 11-ruimtetuig wat die eerste mans suksesvol na die maan gebring het in 1969. Terwyl name soos Neil Armstrong en Buzz Aldrin dikwels hiermee geassosieer word historiese missie, was dit Collins se loodsvaardighede wat hul veilige terugkeer na die aarde verseker het.

Alhoewel Collins self nie op die maan getrap het nie, het sy ongelooflike reis van die planeet af 'n blywende indruk op Sarah gelaat. Sy het Collins se perspektief as ontsagwekkend beskryf en gesê dat wanneer jy in die ruimte is en die Aarde sien, dit voorkom as 'n klein monster wat deur jou duim bedek kan word. Hierdie ervaring dien as 'n herinnering aan ons kleinheid in die uitgestrektheid van die sterrestelsel waarin ons woon.

Tydens hul gesprek het Sarah opgemerk dat Collins diep in pas was met die menslike natuur. Tot sy heengaan in 2021 het hy voortgegaan om nuuskierigheid en persoonlike groei te beliggaam. Collins het beklemtoon hoe belangrik dit is om nuuskierig te wees, om meer oor ander te leer, en om 'n gewilligheid te bevorder om vrae te vra en te luister. Hy het geglo dat 'n mens deur hierdie nuuskierigheid kan aanhou groei as 'n individu.

Sarah het haar onderhoud met Michael Collins as 'n merkwaardige geleentheid beskou. Sy is geïnspireer deur sy insigte oor die menslike begeerte na kennis en begrip. Collins se unieke perspektief as 'n ruimtevaarder wat om die maan wentel, het gedien as 'n herinnering aan ons plek in die heelal en die belangrikheid van nuuskierigheid en groei in ons lewens.

