Asteroïde Bennu kan die aarde moontlik oor 150 jaar tref

’n Ruimterots bekend as asteroïde Bennu, die teiken van NASA se OSIRIS-REx-sending, het die potensiaal om oor ’n bietjie meer as 150 jaar met die Aarde te bots, volgens ’n onlangse studie deur NASA-wetenskaplikes. Die kanse op impak is egter klein, op slegs 0.037%.

Die OSIRIS-REx-sending is 'n poging om monsters van Bennu, 'n naby-aarde asteroïde, te versamel om 'n beter begrip van sy samestelling en die oorsprong van die sonnestelsel te kry. Die onbemande, sonkrag-aangedrewe ruimtetuig, ongeveer so groot soos 'n huishoudelike gereedskapskuur, het oor die loop van sewe jaar 4.4 miljard myl afgelê om Bennu te bereik.

Sondagoggend gaan die ruimtetuig na die aarde terugkeer en 'n geskatte halfpond rotse van die asteroïde afgooi. Die landing sal regstreeks deur NASA uitgesaai word, en die monsters wat ingesamel is, sal na 'n laboratorium in Houston gestuur word vir ondersoek.

Bennu, wat as 'n Naby-Aarde Voorwerp (NEO) geklassifiseer word, het in die verlede drie noue ontmoetings met die Aarde gehad, in 1999, 2005 en 2011. Daar word verwag dat dit in 2135 selfs nader aan die Aarde as die maan sal beweeg, en daar is 'n klein kans dat ons planeet se swaartekrag kan veroorsaak dat Bennu met die Aarde bots op 24 September 2182. Die waarskynlikheid dat dit gebeur, is egter net 1 uit 2,700 XNUMX.

Bennu, wat in 1999 ontdek is, is ongeveer een derde van 'n myl breed en is bedek met rotse. Dit wentel elke 14 maande om die son en is ryk aan koolstof, wat dit ’n waardevolle bron van inligting maak oor die vorming van die sonnestelsel en die oorsprong van lewe. Die asteroïde is vernoem na 'n Egiptiese godheid wat verband hou met die Son, skepping en wedergeboorte.

Alhoewel die moontlikheid dat Bennu die Aarde sal tref kommerwekkend klink, is dit belangrik om te onthou dat die kanse uiters skraal is. NASA se missie om monsters van Bennu in te samel, sal waardevolle insigte verskaf in die geskiedenis van ons sonnestelsel en die potensiële gevare wat in die ruimte bestaan.

