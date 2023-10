NASA ontdek moontlike "boustene van lewe" in 4.5 miljard jaar oue asteroïde

NASA het onthul dat 'n 4.5 miljard jaar oue asteroïde, Bennu, moontlik die "boustene van lewe op aarde" kan bevat. Monsters wat tydens die Osiris-Rex-sending van die asteroïde versamel is, het bewyse getoon van hoë koolstofinhoud en water, volgens vroeë toetse wat deur die Amerikaanse ruimte-agentskap uitgevoer is. Hierdie materiaal is ten toon gestel tydens 'n regstreekse stroomgeleentheid by die Johnson Space Centre in Houston, Texas. Die monsters, wat ongeveer 250 gram klippe en stof beloop, is verlede maand na die aarde teruggekeer nadat 'n kapsule in die Utah-woestyn naby Salt Lake City geraak het. Bill Nelson, NASA-administrateur, het na die monster verwys as 'wetenskaplike skat' en gesê dat dit sal bydra tot ondersoeke na die oorsprong van lewe op ons planeet vir geslagte wat kom. Bennu, ’n 4.5 miljard jaar oue oorblyfsel van ons vroeë sonnestelsel, het die potensiaal om lig te werp op die vorming en evolusie van planete.

Professor Dante Lauretta, die hoofwetenskaplike van die sending, het opgewondenheid uitgespreek oor die ontdekkings wat in die asteroïdemateriaal gemaak is en dit 'n "tydkapsule" genoem met antieke geheime wat diepgaande insigte in die oorsprong van ons sonnestelsel verskaf. Die oorvloedige teenwoordigheid van waterdraende kleiminerale en koolstofryke materiaal wat in die monsters gevind word, openbaar slegs 'n fraksie van wat Bennu mag besit. Hierdie ontdekkings verbeter nie net ons begrip van ons hemelse buurt nie, maar bied ook potensiële leidrade tot die begin van die lewe. NASA se missie was daarop gemik om 60 gram asteroïdemonster in te samel, maar wetenskaplikes was aangenaam verras om bykomende “bonusmateriaal” te vind wat die versamelaarkop, houerdeksel en basis bedek toe hulle die houerdeksel oopgemaak het.

In die algemeen sal die studie van Bennu se monsters voortgaan om die raaisels van ons kosmiese erfenis te ontrafel en by te dra tot ons begrip van hoe lewe op Aarde begin het. Die hoë koolstofinhoud en teenwoordigheid van water dui daarop dat asteroïdes soos Bennu 'n deurslaggewende rol kon gespeel het om ons planeet te besaai met die nodige bestanddele vir lewe om te voorskyn te kom en te floreer.

Bronne:

– Nasa/Pa. "Die asteroïde Bennu kan die 'boustene van lewe op Aarde' bevat". [Bronnaam]. [Datum].

– [Skrywer]. “NASA ontdek moontlike 'boustene van lewe' in Bennu-monsters”. [Bronnaam]. [Datum].